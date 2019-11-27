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انضم نجم الأزرق بدر المطوع الى قائمة سفراء كأس العالم 2022 في قطر، فيما عبر اللاعب عن سعادته الغامرة لوقوع الاختيار عليه سفيرا للمونديال الى جانب كوكبة من النجوم العرب، مشيرا الى ان استضافة قطر لكاس العالم القادم مفخرة لكل رياضي عربي ومتمنيا النجاح لكل البطولات التي تستضيفها قطر في المستقبل. وكانت اللجنة العليا للمشاريع والارث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم (قطر 2022) عن اختيار عشرة سفراء جدد من نجوم قطر والمنطقة، لينضموا الى برنامجها للسفراء الذي يضم ايضا الاسباني تشافي هيرنانديز، والكاميروني صامويل ايتو، والبرازيلي كافو، والاعلامي القطري محمد سعدون الكواري. وتضم قائمة السفراء الجدد كل من النجوم: علي الحبسي، مبارك مصطفى، ابراهيم خلفان، عادل خميس، احمد خليل، خالد سلمان، محمد ابو تريكة، يونس محمود، ووائل جمعة الى جانب المطوع. وجاء هذا الاعلان قبيل انطلاق بطولة «خليجي 24،» التي تستضيفها قطر من 26 نوفمبر الى 8 ديسمبر المقبل.

