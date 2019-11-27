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يضع الأزرق 10 نجوم على صدره وهو يستهل بطولته المفضلة بمواجهة السعودية في لقاء مرتقب تنتظره الجماهير الخليجية في 08:00 مساء اليوم على ستاد عبدالله بن خليفة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

ويدخل الأزرق البطولة وهو مستبعد من ترشيحات النقاد، بعد أن وُضع في التصنيف الرابع رفقة اليمن قبل اجراء القرعة عطفاً على التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعد غيابه الطويل عن الساحة الدولية ثم عودته قبل عامين في النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها الكويت وودعها المنتخب من الدور الأول. ولا شك أن الوقوع في مجموعة تضم عمان حاملة اللقب والسعودية القوية جداً والبحرين المتوجة قبل أشهر بلقب غرب آسيا، يضع المنتخب في موقف لا يحسد عليه، لكن الرهان على رجال الأزرق في هذه كأس الخليج بالذات غالباً ما يكون رابحاً، فكم بطولة خاضها الفريق وهو مستبعد تماماً من الترشيحات وأنهاها وهو رافع الكأس. وبشكل عام، الأزرق غير مطالب بالتتويج باللقب ولا حتى التأهل الى الدور نصف النهائي وهو أمر أكده المدرب ثامر عناد الذي وضع الهدف الأهم في هذه الفترة هو التأهل الى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتحظى مواجهات الأزرق مع الأخضر السعودي باهتمام خاص لأنها غالباً ما تكون مثيرة ومليئة بالتشويق خصوصاً أن الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بينما تبرز السعودية كأحد أقوى المنتخبات في القارة بالاضافة الى سجلها الجيد في التأهل الى المونديال. وتواجه المنتخبان 21 مرة على مستوى البطولة الخليجية، فاز الأزرق في 9 منها مقابل 5 للأخضر، بينما كان التعادل حاضراً في 7 مواجهات.

ومنذ توليه قيادة الأزرق خلفاً للكرواتي روميو يوزاك نجح الوطني ثامر عناد في قيادة الفريق الى التعادل مع الأردن في عمان 0-0، ثم الفوز على تايوان 9-0 في الكويت، وعلى نيبال 1-0 في بوتان. وهي نتائج أبقت المنتخب في المركز الثاني للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية خلف أستراليا المتصدرة وبفارق الأهداف عن الأردن صاحب المركز الثاني.

ويعتمد عناد بشكل أساسي على المخضرم بدر المطوع الذي كان أبرز لاعبي الأزرق في مباراته الأخيرة أمام نيبال، بالاضافة المهاجم يوسف ناصر وفيصل زايد وفهد الأنصاري وفهد حمود وفهد الهاجري والحارس حميد القلاف.

في المقابل، يدرك السعوديون أن حصيلتهم من الألقاب الخليجية لا تتوافق مع التألق القاري سواء على صعيد المنتخبات أول الأندية والتي كان آخرها أحراز الهلال لقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني. وتضم قائمة المنتخب السعودي 8 لاعبين من الهلال هم: ياسر الشهراني ومحمد كنو وعبدالله عطيف وسالم الدوسري وسلمان الفرج وهتان باهبري ونواف العابد ومحمد البريك. وتوجت السعودية باللقب 3 مرات، أعوام 1994 بالامارات و2002 بالرياض و2003 بالكويت، وحلت وصيفة ست مرات، وجاءت ثالثة سبع مرات. وخلال 22 مشاركة لعب المنتخب السعودي 106 مباريات، فاز خلالها في 54 مباراة وتعادل كما خسر في 26 مباراة، وسجل 156 هدفاً مقابل 99 هدف دخلت مرماه.

