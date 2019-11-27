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اعتبر ‏مدرب الازرق ثامر عناد ‏ان كأس الخليج ‏بطولة تنطلق قبل ركلة البداية ‏نظرا ‏للضغط الجماهيري والاعلامي الذي تتميز به في كل ‏نسخة.

‏وقال عناد في المؤتمر الصحافي الذي الخاص بمباراة الازرق والسعودية في المركز الاعلامي في فندق ويندام ان الضغط الاعلامي يمنح البطولة طابعا خاصا وانا عاصرتها لاعبا ومدربا مساعدا ‏ ‏ومدربا واظن انه احساس رائع المشاركة في هذه المستويات، فهي بطولة تستحق التعب وبذل الجهد.

وبارك مدرب الازرق لنادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا الذي حققه الأحد الماضي على حساب اورواوا الياباني.

وعن تحضيراته للبطولة: «بدأنا التحضيرا بمعسكر خارجي في انكلترا ثم لعبنا بطولة غرب آسيا وبعد ذلك خضنا عددا من المباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ونحن على استعداد لكأس الخليج وهي بطولة ليس لها مقياس ونتوقع أن تكون صعبة على الجميع كالعادة».

وأردف: «بطولة الخليج بدأت قبل صافرة الحكام وهذه هي طبيعتها بسبب الزخم الذي يرافقها كما ترون الآن في المؤتمر الصحافي وهي بطولة الكل يعيشها تحت ضغوط كبيرة»، موضحا ان الجميع يعلم ظروف المنتخب بسبب الايقاف 4 سنوات ومشاكل الرياضة الكويتية في كل القطاعات وهذه ظروف واضحة وأنا اقول أن الكويت بعيدة عن المنافسة حاليا ولكن حتما سيعود كما كان عليه الحال بعد اعادة البناء.

وعن توقيت اقامة البطولة: «توقيت البطولة ربما ليس بالمناسب كونها جاءت مباشرة بعد التصفيات الآسيوية وكنت أحتاج لوقت لاختيار لاعبين جدد ليتسنى تحليل أدائهم ووضع برنامج تدريبي وهو امر يحتاج على الأقل شهرين لكن يبقى هذا رأيي الشخصي لانها بطولة عزيزة في اي وقت»، مضيفا أن « التجمع بحد ذاته بطولة ونحن قادرون على ان نكون رقما صعبا في البطولة».

‏وردا على سؤال عن ميزة عدم تعرضه للضغوط بعد تحقيقه نتائج جيدة في التصفيات، اجاب عناد: «مجلس الادارة والمسؤولون في الاتحاد منحوني الثقة ونحن لسنا مطالبين بتحقيق البطولة لكن علينا تقديم مستويات جيدة ودائما البطولة لا تخضع لمقياس معين ‏لكن الضغوط تأتي من حصول الازرق على 10 ألقاب تجعله دائما المرشح الأول والمنافس الدائم على اللقب وقدرنا ان نكون ابطالا لها لكن لا معايير للفوز بالكأس وكل الفرق لها نفس الحظوظ لنيل اللقب».

