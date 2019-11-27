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رأى حارس الازرق حميد القلاف ان المنتخب يخوض مباراة صعبة ضد منتخب السعودية لقوته وعراقته في القارة الآسيوية.

وقال القلاف ان الايقاف كان له اثر سلبي كبير على الكويت وذبح اللاعبين ليس في المنتخب الاول بل تعداه الى المراحل السنية، موضحا: «توقفنا لمدة 4 سنوات وبكل تأكيد أثر بشكل كبير على أساس الكرة الكويتية وعلى كل مفاصلها».

وعن رأيه في المنافسة خلال كأس الخليج: «البطولة صعبة للغاية والمجموعة الثانية الجميع يدرك حجم التعقيد الذي فيها بسبب تواجد السعودية وعمان والبحرين ولكن تظل المنافسة مفتوحة على أبوابها للتأهل للمربع الذهبي وفي المجمل العام لا يوجد مرشح واحد للفوز باللقب يبقى الملعب هو من سيحكم في النهاية».

