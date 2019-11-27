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أبدى الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي سروره بالمشاركة في «خليجي 24»، واعتبر مواجهة الأخضر أمام الازرق أهم مباراة في مسار البطولة بالنسبة له. وقال في المؤتمر الصحفي: «نحن سعداء بالمشاركة في هذه البطولة، وحتى ولو كان الحضور متأخرا وأيضا بالرغم من انضمام لاعبي الهلال بشكل متأخر الا أننا سنحاول السير بثبات في البطولة». وعن مباراة الكويت قال: «نحن نعلم أنا سنلعب أمام منتخب جيد وعلينا أن نكون مستعدين للمباراة فهي الأهم لنا في البطولة، بالرغم من بعض الغيابات والظروف الا أننا سنحاول تقديم صورة جيدة للكرة السعودية». وعن غياب محمد العويس ومحمد البريك واثره على المنتخب اجاب رينار: «للأسف الشديد تعرض اللاعبان للاصابة مؤخرا وأغلب اللاعبين شاركوا يوم الأحد بنهائي دوري أبطال آسيا وبعضهم شارك يوم السبت في بطولة الدوري وهذا سيؤثر على المنتخب لأكون صريحا معكم، ولكن هذه كرة القدم لها دائما ظروفها وأيضا غياب مادو لاعب النصر مهم ولكن علينا أن نتصرف بأفضل الطرق الممكنة». وتابع: «علمنا بالمشاركة في كأس الخليج بعد مباراة أوزبكستان وقدمنا حينها أداء مميزا للغاية وعدنا بانتصار ثمين من طشقند ثم لعبنا وديا ضد باراغواي بدون لاعبي الهلال استعدادا البطولة وقدمنا أداء دفاعيا جيدا ولم نكن موفقين في الخط الهجوم». وعن توقعاته في البطولة : «لا يوجد لدينا أية توقعات في الوقت الحالي فقط أنا أركز على مباراة الكويت فقط لدي 12 لاعبا بالاضافة لحراس المرمى في التدريبات الماضية وسأرى ماذا سيحدث (اليوم)».