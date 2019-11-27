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ذكر صانع ألعاب المنتخب السعودي يحيى الشهري أن البطولة مهمة لجميع المنتخبات التي تطمح للمنافسة على اللقب، مضيفا ان البطولة مكملة للمسيرة التي بدأت بالتصفيات الآسيوية المزدوجة. وقال الشهري: «رغم الظروف التي مر بها المنتخب في عملية الاعداد وأبرزها غيابات لاعبي الهلال وبعض الاصابات لكن جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب على أتم استعداد للعب وجميعنا نكمل بعضنا البعض». وقال: «بطولة الخليج غنية عن التعريف وهي مهمة لجميع المنتخبات ومن خلال مشاهداتنا للتصفيات الآسيوية هناك تطور كبير في جميع المنتخبات ونحن هنا مع المدرب الجديد من أجل تحقيق طموحاتنا».