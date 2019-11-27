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الشهري: نحن هنا لنحقق طموحاتنا


ذكر صانع ألعاب المنتخب السعودي يحيى الشهري أن البطولة مهمة لجميع المنتخبات التي تطمح للمنافسة على اللقب، مضيفا ان البطولة مكملة للمسيرة التي بدأت بالتصفيات الآسيوية المزدوجة. وقال الشهري: «رغم الظروف التي مر بها المنتخب في عملية الاعداد وأبرزها غيابات لاعبي الهلال وبعض الاصابات لكن جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب على أتم استعداد للعب وجميعنا نكمل بعضنا البعض». وقال: «بطولة الخليج غنية عن التعريف وهي مهمة لجميع المنتخبات ومن خلال مشاهداتنا للتصفيات الآسيوية هناك تطور كبير في جميع المنتخبات ونحن هنا مع المدرب الجديد من أجل تحقيق طموحاتنا».


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