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كثيراً ما تأخذ مواجهات الازرق وشقيقه السعودي اهمية بالغة ومتابعة واسعة من قبل الجماهير الرياضية منذ زمن بعيد ومهما كانت الحالة الفنية للفريقين وان لم يكونا ضمن المرشحين للقب في بعض المشاركات الا انه تبقى المنافسة والصراع قائم بينهما وفي كثير من بطولات كاس الخليج منذ انطلاقتها عام 1970 تصادف ان شاركا في الصف الثاني والثالث لكن تلك التسمية لم تلغ الاثارة من المواجهات التي تجمع بينهما فمباراة اليوم هي تعد للمرة الثانية التي يلتقيان بها في البداية. ففي النسخة الماضية التي استضافتها الكويت ألتقيا وانتهت لمصلحة الاخضر 2- 1 على الرغم من مشاركته في الصف الثاني وبذلك فان اللقاءات التي تجمعهم لاتخضع لاي معيار، وبما ان مباراة اليوم يدخلها الاخضر السعودي ولديه نقص في صفوفه حيث لم يلتحق لاعبو الهلال مع الفريق بالاضافة للاصابات التي يشكو منها محمد البريك والحارس محمد العويس ومادو لكن ذلك لايعني ان الاخضر سيكون صيدا سهلا ومهما كانت تبريرات الفرنسي هيرفي رينار الذي اعتاد على التعامل مع المنتخبات الافريقية بحكم تدريباته لعدد منهم. كما ان الوضع الذي يعيشه الازرق في الوقت الراهن من عدم استقرار في المستويات والنتائج لايجعله ان يكون معبراً للاخرين وبالذات انه يعرف معنى مواجهة الاخضر السعودي وما تحمله من اهمية في نفوس عشاق الازرق الذي عادة لا تعيقه العوامل الاخرى من فرض شخصيته التي يعرفها الجميع عنه وتحديدا علاقته الوثيقة مع اللقب الخليجي الحائز عليه 10 مرات وهذا مايجب على لاعبي الازرق ان يضعوه في مقدمة حساباتهم وان يتخذوا العبر ممن سبقوهم من النجوم الذين نجحوا في صنع الفارق الذي يتمتع به الازرق عن جميع منافسيه.

