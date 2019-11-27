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قال الحارس الدولى السابق حسين المكيمي ان «الازرق بدأ بالتدرج بالاستعداد لهذه البطولة، حيث لاحظنا تحسن للمستوى مباراة تلو أخرى خلال تصفيات آسيا المشتركة»، وتابع: «يعتبر تواجد المدرب ثامر عناد في هذه الفترة كمدرب للفريق مناسبا للغاية، ولكن المهمة لن تكون سهلة في الدوحة، باعتبار بطولة الخليج ليست مجرد داخل المستطيل الاخضر، فالفرق المشاركة تتعامل مع البطوله اعلاميا أكثر منها فنيا». واضاف: «التحضير النفسي يعتبر مهم، والأمر الذي يدعو للتفاؤل هو الاهتمام الكبير الذي يحظى به منتخبنا من جميع الجوانب من قبل المسؤولين على الوفد، الى جانب الروح العالية التي لاحظناها على اللاعبين خلال التدريب».