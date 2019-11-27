محلية

صرح مدير المنتخب الوطني فهد عوض ان الهدف من مشاركة الازرق في البطولة اعداد منتخب قادر على المنافسة في التصفيات الاسيوية المشتركة من خلال الاحتكاك بالفرق الخليجية القوية. واضاف عوض ان قائمة المنتخب تضم 28 لاعبا جاهزين لبدء المنافسة في «خليجي 24» من بينهم لاعبون شباب «يحتاجون العيش تحت الضغط الجماهيري والاعلامي لاكتساب خبرة كافية تؤهلهم للمشاركة في اقوى البطولات العالمية والاقليمية».واوضح ان نظام البطولة يلزم المنتخبات باختيار 23 لاعبا للمشاركة بها وهذا ما جعل الجهاز الفني يستبعد خمسة لاعبين حتى نستوفي الشروط اللازمة مؤكدا ان اللاعبين المستبعدين يشكلون اهمية «كبيرة» للمنتخب في حال تم الاستعانة بهم.