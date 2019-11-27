محلية

اعلن رئيس لجنة المسابقات حميد الشيباني ان البطاقات الملونة لن تُناقش أو تُرفع الى لجنة الانضباط، وتم تحديد مدة 4 ساعات أمام كل منتخب عقب كل مباراة للتقدم بالاحتجاج الى مراقب المباراة أو الى الأمانة العامة للاتحاد الخليجي. وأكد الشيباني أن قرارات لجنة الانضباط والتي تناقش الأحداث التي تقع في المباريات، سوف ترفع الى الاستئناف سواء لاعتمادها أو تخفيفها أو الغائها. ويترأس لجنة الاستئناف ابراهيم النصف (قطر) وتضم فيصل الشمري (الكويت) نائب رئيس اللجنة، وطلال السعدي (عمان ) ويحيى كريم (العراق) وعدنان محفوظ (اليمن). ويترأس لجنة الانضباط العماني أحمد الحضرمي وتضم مبارك السليطي (قطر) ونواف الهزاع (الكويت) ومحمد عبده (العراق) ورياض عبد العزيز (اليمن).