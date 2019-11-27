loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الشيباني: الاحتجاج خلال 4 ساعات بعد نهاية المباراة


اعلن رئيس لجنة المسابقات حميد الشيباني ان البطاقات الملونة لن تُناقش أو تُرفع الى لجنة الانضباط، وتم تحديد مدة 4 ساعات أمام كل منتخب عقب كل مباراة للتقدم بالاحتجاج الى مراقب المباراة أو الى الأمانة العامة للاتحاد الخليجي. وأكد الشيباني أن قرارات لجنة الانضباط والتي تناقش الأحداث التي تقع في المباريات، سوف ترفع الى الاستئناف سواء لاعتمادها أو تخفيفها أو الغائها. ويترأس لجنة الاستئناف ابراهيم النصف (قطر) وتضم فيصل الشمري (الكويت) نائب رئيس اللجنة، وطلال السعدي (عمان ) ويحيى كريم (العراق) وعدنان محفوظ (اليمن). ويترأس لجنة الانضباط العماني أحمد الحضرمي وتضم مبارك السليطي (قطر) ونواف الهزاع (الكويت) ومحمد عبده (العراق) ورياض عبد العزيز (اليمن).


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة