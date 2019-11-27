الأزمنة و الأمكنة

كتب القدماء كثيراً عن الزمان وعن المكان، وكتب المحدثون مثل ذلك، وشتان ما بين كتابة الطرفين فكل منهما له أدواته التي يعتمد عليها في التعبير عما يريد وله آراؤه التي يحب أن يطرحها على الناس.

لا شك في أن العاملين في رصد الزمان هم المؤرخون الذين جعلوا همهم في تدوين الحوادث التي تمر بهم أو التي سمعوا بها ممن كانوا قبلهم، أو قرأوا عنها في الكتب، أو الوثائق المختلفة التي يجدونها بين أيديهم.

وأما الذين اهتموا بالكتابة عن المكان فهم الجغرافيون الذين اعتادوا وصف الأماكن وما يحيط بها، ومن يسكنها من بني البشر، وذكروا الصحارى والبحور والمدن وغير ذلك مما لا بد من الإحاطة به. وهم الذين رسموا الخرائط أو درسوا ما وجدوا منها حاضراً بين أيديهم من نتاج من كان قد سبقهم من أمثالهم من المؤرخين، والجغرافيين.

حفظ لنا المؤرخون أخبار القديم من أمور الحياة الدنيا، ونقلوا لنا مشاهداتهم وقراءاتهم، واستطاعوا أن يُلِمُّوا بكل ما نحتاج إلى معرفته من أخبار من سبقنا من الأمم الغابرة، وقد وردنا من آثارهم، ومما حفظوه لنا تراث عظيم، وسجل حافل تجمعه كتب كثيرة.

ومن ذلك:

ما جاء من الكتب في السيرة النبوية الشريفة، ومنها:

- كتاب سيرة ابن هشام.

- كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد.

- أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير.

- الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني.

وغيرها كثير.

وما جاء في تاريخ البلدان مثل كتاب تاريخ الأندلس، لابن بشكوال، وتاريخ دمشق لابن عساكر.

وكتب التاريخ العام ومنها:

- تاريخ الطبري.

- الكامل لابن الأثير.

ومن الكتب ذات العلاقة بما ذكرناه كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان وما تبعه من مؤلفات لاحقة.

وكان اهتمام العلماء العرب بذكر أولياتهم وأنسابهم كبيراً. وقد جاء من ذلك كتاب الأنساب للسمعاني وكتاب أنساب الأشراف للبلاذري. وكتاب ألفه أبوهلال العسكري عن الأوائل.

وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان من أهم الكتب التي تناولت ذكر الأفراد على اختلاف مراتبهم وأعمالهم وقد لحقته كتب أخرى استكمل مؤلفوها ما جدّ من الأسماء بعد وفاة المؤلف الأول، الذي كان كتابه مفيداً جداً، وكان في حجم كبير، إذ بلغ مع فهارسه ثمانية مجلدات، وطبع طبعة فاخرة في بيروت بتحقيق الأستاذ الدكتور إحسان عباس الذي أجاد في صنعه.

ولم يترك علماء الأمس من العرب ذكر الأحداث ذات الصفة الحربية التي ألـمَّت، ومن ذلك كتاب أيام العرب الذي ألَّفه أبوعبيدة معمر بن المثنى.

لقد تناول العلماء الأوائل من رجال هذه الأمة جميع الجوانب ذات العلاقة بتاريخ بلادهم وأهلهم ووردت في هذه الأمور كتب كثيرة حتى لقد وجدنا ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان يرجع إلى ما يقرب من سبعين كتاباً كلها في التاريخ العربي.

وكما شغل القدماء في تسجيل ما يتعلق بالتاريخ فقد شغلوا كذلك بتسجيل ما يتعلق بالأمكنة، وقد جاءتنا منهم كتب كثيرة لعل منها:

- معجم البلدان لياقوت الحموي.

- معجم ما استعجم للبكري.

- صفة جزيرة العرب للهمداني.

وغيرها.

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وإذا أردنا أن نَنْتَقِلَ من الموضع الذي وصلنا إليه إلى موضع آخر أشد اتصالاً بما نريد أن نعبر عنه في مقالنا هذا، فإننا سوف نختار كتابين لهما اتصال بما نريد أن نتحدث عنه؛ أحدهما قديم والآخر حديث نسبياً، وكلاهما يتحدث عن الزمان والمكان.

وأول الكتابين هو كتاب ألَّفه أحمد بن الزبير الثقفي الذي يُدعى: شيخ الجماعة. وهو كتاب عنوانه: الزمان والمكان، وقد طبع بتحقيق الدكتور محمد بن شريفة، وهو من العلماء البارزين في المملكة المغربية. وكنا قد نشرنا عنه مقالاً تناولنا فيه سيرته ومؤلفاته. وقد تبيّن لنا من خلال ذلك المقال الجهود العلمية التي كان هذا الرجل يبذلها في سبيل تحصيل العلم، وفي سبيل نشره بين محبي المعرفة. ولذا فقد كثرت مؤلفاته، وازداد عدد تلاميذه، وهذا الكتاب لم ينشر إلا بجهد فائق منه.

أما الكتاب الثاني، فهو مجموعة الخطب المنبرية التي ألقاها - قديماً - الشيخ عبدالله الخلف الدحيان الذي كان يملأ زمانه ومكانه بعلمه وفضله، وكانت له شهرة كبيرة بين الناس، الذين لهم إقبال شديد على حضور خطب المنبرية ومجالس العلم التي يعقدها بين وقت وآخر.

ومن حسن الحظ أن آثار هذا العالم الشهير صارت معروفة إلى يومنا هذا، فقد صدر عنه كتاب شامل لحياته وأعماله، وما ذكر به من شعر ومن نثر، وصدرت له كتب منها كتاب: الخطب المنبرية العصرية، وحفظت جميع كتبه التي كان يقرؤها ويحتفظ بها، ويكتب عليها كثيراً من التعليقات النادرة التي يحتاج إليها الفقهاء والمحدِّثُون من رجال العلم، وكان مَقَرُّ حفظها في مكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ولعل مما يحسن بنا أن نذكره هنا شيء من السيرة الذاتية لمؤلف كتاب الزمان والمكان، ومؤلف الخطب المنبرية العصرية.

وذلك كما يلي:

أولاً: العلامة أحمد بن الزبير الثقفي، من أسرة عربية عريقة أندلسية، فقد انتقل أبوه إلى هذه البلاد، وقد ولد هذا العلامة في غرناطة سنة 643هـ.

وكان أبوه غنياً نقل معه حين تحول إلى الأندلس قبل ولادة ابنه أحمد بقليل أموالاً كثيرة، وكان ذهابه فراراً من الغارات التي كانت تُشَن على بَلادِهِ في منزله الأول.

نشأ أحمد في رعاية والده وأمه، وشب محباً للعلم فدرسه على أيدي عدد من كبار علماء ذلك الزمان وذلك المكان.

ولقد درس التفسير والأصول والنحو على أيدي عدد من علماء غرناطة الذين كانت لهم شهرتهم آنذاك، ولهم آثار علمية لا تزال معروفة.

ومما هو جدير بالذكر أن الدكتور محمد بن شريفة محقق كتاب: الزمان والمكان، قد كتب مقدمة من أنفس ما يكون وضعها في بداية هذا الكتاب وذكر فيها تفصيل حياة شيخ الجماعة ابن الزبير منذ ولد، ومنذ اكتسب العلم، مع بيان تفصيل جوانب حياته المختلفة، فما على الراغب في المزيد من المعلومات إلا الرجوع إلى هذه المقدمة.

ثانياً: الشيخ عبدالله الخلف الدحيان: والشيخ عبدالله من مواليد سنة 1292هـ، وقد توفي في سنة 1349هـ، وكان ذلك في الكويت. وقد طلب العلم منذ صغره، واستمر في ذلك، فهو لا يغيب عن جلسات العلماء الذين كانوا في زمنه يتصدون لتعليم طالبي المعرفة، وقد أبدى في فترة تحصيله ذكاءً، ورغبة في التَّعلُّم، ونال من أولئك العلماء ما كان يرغب في الحصول عليه، وأضاف إلى ذلك انْكِبَابَهُ على القراءة، وإلمامه بكثير من الفروع، حتى بانت عليه المقدرة، وشهد له مدرسوه بالتفوق.

وقد استفاد كثير من علماء الكويت بما ناله من علم، إذ كانت له حلقات يتولى فيها التدريس وله طلاب معروفون حتى اليوم، وإن كان عدد منهم قد انتقل إلى رحمة الله تعالى كما انتقل شيخهم.

وكان كريماً باذلاً لما يملك، مشاركاً في الأعمال الخيرية والاجتماعية والتعليمية، لا يتأخر عن القيام بما يراه واجباً عليه بصفته رجل علم ينظر إليه الناس نظرة تقدير ويقتدون بأعماله.

رحمه الله.

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وهنا نستعرض ما يمكن أن نراه في كتاب ابن الزبير لارتباطه بعنوان هذا المقال.

إن أول ما نراه من الكتاب بعد المقدمة والمصورات التي تمثل مخطط الكتاب صفحة كاملة في وسطها عنوان يقول: كتاب تبيين الأوان والمكان للنصر الموعود به في آخر الزمان مستقرأً من صحيح السنة ومحكم الكتاب.

ونحن نتساءل هنا، أهذا عنوان آخر غير العنوان الذي بين أيدينا للكتاب؟

في واقع الأمر، أن الحياة الأندلسية المستقرة لم تلبث أن اعتراها التشتت، وغلب الأعداء على كثير من مدن تلك البلاد، مما جعل هذا الأمر هو الشغل الشاغل لعلماء ذلك المكان، وذلك الزمان.

وابن الزبير الثقفي واحد من هؤلاء، كان يتعلق بآمال يستمدها مما حصل عليه من العلوم الدينية، ويُمَنِّي نفسه وأهل بلده الذي يعيش فيه بنصر يأتي سريعاً على أعدائهم، فيعود الاستقرار كما كان، وهذا هو ما يفسره العنوان الذي ذكرناه، لقد كان ابن الزبير هو ومن كان يعايشه من علماء زمانه حريصين على أن يُدخلوا الاطمئنان إلى نفوس مواطنيهم حرصاً على عدم إطفاء جذوة الأمل من النفوس. وهذا في الواقع عمل جليل تدل عليه بدايات الكتاب. فهو في البدء يقول:

إن هذه الأمة وُعِدت بنصر عظيم، وفتح جسيم، ... على غاية لم يتقدم نظيرها، وأن استيفاء هذا الوعد كائن لا محالة. ثم يَسْتَشْهِدُ من أجل ذلك بعدد من الآيات الكريمة الدالة على الوعد الإلهي بنصر المؤمنين ونصر الله الكريم.

وكان مما استدل به على كل ذلك قوله تعالى: {الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} (الروم).

وذكر الصالحين من الناس فقال هم عباد الله الذين لا يشركون به أحداً من خلقه، فاسم الصلاح بإذن الله شامل لهم جميعاً.

وعلى كل حال فإنه يؤكد أن طرفي الصالحين وغيرهم ينتظر كل منهم ما يحل به بناء على قدر الله سبحانه، ومما يؤكد ذلك قوله تعالى: {قل كلٌّ متربص فتربصوا}، وانتظروا وسوف ننتظر قدر الخالق علينا جميعاً، وهذا القدر مؤكد الحدوث، وقد أنذرنا به في القرآن الكريم حينما جاء به القول الكريم: {فستعلمون}.

إن الحياة سائرة بالناس، وهؤلاء منهم الصالحون ومنهم غير الصالحين، والله سبحانه يتولى الأنفس.

ذلك ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام، فما الذي وجهنا إليه الرسول الكريم في أحاديثه الشريفة؟

يقول ابن الزبير في هذا الشأن إنه: فيما رويناه في كتاب مسلم عن نافع بن عقبة قال: كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة، قال: فأتى النَّبيَّ قوم من قبل المغرب، عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، فإنهم قيامٌ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، إذ قالت لي نفسي: إيتهِمْ فقم بينهم وبينه... فأتيتهم فقمت بينهم وبينه. قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدُّهُنَّ على يدي، وقد ورد في هذه الكلمات ذكر بعض الحوادث المستقبلية من فتوح وغيرها.

وأضاف المؤلف إلى ذلك بشرى يزفها الرسول الكريم وهي بشرى تتعلق بحظ المسلمين في مستقبل أيامهم فيقول عن الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم منصورون، وتصيبون، ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك منكم فَلْيَتَّقِ الله وَلْيأْمُر بالمعروف، ولْيَنْهَ عن المنكر. ومن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.

ويضيف المؤلف إلى ما قاله أن قصده من تقديم الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي مرت بنا هذا إنماهو من أجل الاستدلال على ما يريده من تأليف كتابه هذا، دون أن يلجأ إلى التطويل، وبسط الشرح والتأويل.

ومما يلفت النظر أن ابن الزبير كان يحرص على تطبيق الأحداث التاريخية التي تحدث في عصره أو بالقرب منه على ما كان يقدم من آيات وأحاديث ليبين أن الزمان والمكان مرصودان بأمر الله تعالى وأن في كل ما كان يقدمه الدليل على صحة كل ما ورد فالله سبحانه وتعالى أعلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى.

ويمضي الكتاب في فصوله المتتابعة، فيأتي بالفصل التمهيد من الباب الثاني ببيان عن فضائل الصحابة، مع تخصيص الأنصار بالبيان ثم اتجه بالقول إلى أمور اختص علم الله تعالى بها، ومنها أمر الساعة وعلم الغيب وغير ذلك.

ولكنه دعا العلماء المختصين في أمور الدين إلى البحث والتدقيق والاجتهاد.

ومما هو جدير بالذكر أنه واصل في كتابة بقية موضوعه فقال:

1 - أن ما ثبت للسلف الصالح من الأمة الإسلامية، لا بد وأن يجري على من يأتي بعد ذلك السلف.

2 - أنه ينتظر للأندلس النصر بناء على الوعد السماوي.

3 - أن في الشريعة مخفيات وأن من واجبنا البحث فيما ورد من الكتاب والسنة من أجل الاطلاع على هذه المخفيات.

وهكذا ينهي كتابه الذي ربط فيه الزمان والمكان والتحولات التي تجرى حولهما بما ورد من الكتاب والسنة، مع بيان أمله في الوعد الذي ورد فيهما مما يوحي بنصر المؤمنين الدائم.

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وإذا عدنا إلى الكتاب الثاني وهو: الخطب المنبرية العصرية للشيخ عبدالله الخلف الدحيان، فهو كتاب يشمل خطب الجمعة لسنة كاملة والعيدين الأضحى والفطر. مع خطب أخرى إضافية من باب التنوع، وقد طبع هذا الكتاب في عدة طبعات وقدم له الخال الشيخ محمد سليمان الجراح بتقديم مناسب علماً بأنه كان من طلاب العلم الذين تلقوا علومهم على يدي الشيخ الدحيان.

وإضافة إلى هذه المقدمة فقد جاءت بعدها مقدمة أخرى تكاد تكون متممة لها، وهي تحتوي على السيرة الذاتية للشيخ عبدالله الخلف الدحيان كتبها المرحوم الشيخ أحمد خميس الخلف، وهو ابن أخت الشيخ عبدالله الدحيان وقد أضاف إليها حكمة لطيفة تعلن بالكتاب بقلم الشيخ أحمد خميس الخلف نفسه.

هذا وكان الشيخ أحمد قدحلَّ محل خاله في إلقاء هذه الخطب واستمر على حاله إلى أن سلمها إلى الشيخ محمد سليمان الجراح فصار يلقيها إلى حين وفاته في سنة 1996م.

ولما كانت الخطب الواردة في هذا الكتاب منجمة بحسب الشهور والمناسبات التي تمر على الناس في حياتهم العادية فإن الشيخ كان يجعل خطبه متماشية مع سير الزمن ففي كل شهر من شهور السنة كان يقدم الخطب التي تتعلق به، وهي تُعْلَمُ من بداياتها، ففي الخطبة الأولى لشهر محرم الحرام يقول:

الحمد لله مصرِّف الأوقات والدهور، ومجدد الأيام والأعوام والدهور.

ثم يقول: هذا عام جديد، وشهر محرَّم حميد، أفعال الخير فيه مأمور بها، والصدقات إن نخلص فيها لله يُربّها، فاستفتحوا هذا العام بالتوبة....

ثم يستمر في خطب الشهر إلى أن يحل شهر صفر فيستغل خطبته بالنهي عن التشاؤم، ويدعو إلى حسن الظن بالله عز وجل فليست هنا أيام مشؤومة ولا شهور يخشى منها.

وفي بداية شهر ربيع الأول تذكير بمولد الرسول الكريم، ودعوة إلى طاعته في كل ما أمر به أو نهى عنه ويستمر على ذلك إلى شهر رجب بعد أن ينهي شهر ربيع الثاني على النمط الذي بدأ به في شهر ربيع الأول.

وفي شهر رجب دعوة إلى الطاعة وترك المعصية والتقرب إلى الله جل شأنه بالطاعات.

وفي شهر جمادى الأولى نصائح عامة لا غنى للمؤمن عنها، وتأتي مثلها في شهر جمادى الثانية، ولكنه يذكر كسوف الشمس خلال هذا الشهر، ويؤكد أنه آية من آيات الله، ومن المعروف أن الكسوف لا يتكرر في شهر واحد من كل سنة، وكانت الإشارة إليه فيه.

ويأتي بعد ذلك شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وفيه أربع جمعات، كل خطبها نصح وحض على عمل المعروف.

ثم يأتي شهر شعبان، وفيه يدعو الشيخ إلى قراءة القرآن وتدبُّر معانيه، وقد أورد كثيراً من الدلائل على مكانة شهر شعبان بين الشهور، وذكر أن الرسول الكريم كان يدعو خلاله بقوله:

اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر.

ومن المعروف أن وسط هذا الشهر ليلة كان أبناء البلاد يهتمون بها قديماً وهي ليلة النصف من شعبان، وقد دعا الشيخ إلى ذكر الله فيها والإخلاص لدينه.

وفي خطام شهر شعبان عند الخطبة الرابعة يأتي تنبيه الشيخ إلى قرب قدوم شهر رمضان المبارك وما فيه من الخيرات فيدعو إلى الاستعداد له بالطاعة والبعد عن المعصية، وترقبه كما يترقب المرء كل عزيز.

ويبدو - جلياً - احتفاء الشيخ بشهر رمضان المبارك فخطبته أطول من الخطب التي سلفت في الأشهر الماضية. وفيه قوله: إنه شهر فرض الله صيامه على المؤمنين، وأوجب احترامه عليهم أجمعين، ثم يقول: إن الله تعالى ينظر إلى جدكم وتنافسكم فيه، ألا وأن صيامه من أركان الإسلام. ويستمر في خطب الجمعة الباقية من هذا الشهر في إسداء نصائحه إلى المصلين، ودعوتهم إلى طاعة الله ورسوله، وقراءة القرآن الكريم، وعدم التفريط بشعائر الدين، وفي الخطبة الأخيرة تحدث عن ليلة القدر ومزاياها، وعن زكاة الفطر المكتوبة على المسلمين في نهاية هذا الشهر.

وبعد رمضان تأتي صلاة يوم عيد الفطر المبارك، وفيه إعادة إلى ذكر فضائل الشهر الذي مر بالمسلمين والتأكيد على كل ما دار في الخطب المنبرية التي ألقاها الشيخ خلاله، ثم يدخل شهر شوال.

وفي الكتاب خطبتان للجمعة الأولى من شهر شوال، والثانية منهما تكون إذا صادف العيد يوم جمعة، فصلى الناس العيد، ثم عادوا إلى الصلاة الثانية في يوم واحد.

وفي الخطبة الأخيرة من خطب شهر شوال تنبيه إلى التمسك بفريضة الحج، فهذا ركن من أركان الإسلام المهمة.

ومن الملاحظ أن أيام الجمعة في شهر ذي القعدة خمس، وفي الجمعة الخامسة منها إشارة إلى استقبال الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وتبيين شرفها.

ويستمر ذكر الحج في خطب ذي الحجة وكلها توضيح لهذه الفريضة وحث على أدائها لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً.

ثم تأتي خطب إضافية يختار منها الإمام ما يشاء عندما يريد استبدال خطبة بأخرى ومن واقع ما تقدم من تفصيل لموضوعات يتبين لنا أن خطب الجمعة التي وردت في الكتاب المشار إليه خطب تساير الزمان من حيث أيام الصوم والحج وبيان الصلاة ومناسبات الصدقات، وغير ذلك، وكلها أيام ينبغي على المسلم أن يتأكد من مواعيدها وأن يلتزم بما أُمر بِأنَّ يؤديه خلالها.

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وهكذا وجدنا أن خطب الصلاة ليوم الجمعة التي كانت تلقى في المساجد قديماً تتناول ذكر الأيام المهمة المرتبطة بشؤون الدين والحياة، كما إنها تتناول ذكر الأماكن التي منها تلك المتعلقةُ بحج بيت الله الحرام، والمسجد الأقصى، والأماكن التي حدثت فيها بعض الحوادث في أيام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن تلك المواضع: بدر الذي حدثت فيه غزوة بدر الكبرى، وغيره من المواضع.

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وبعد، فإن العلم بأحوال الزمان والمكان أمر مهم، لا غنى عنه في حياة الناس أو تسيير أمورهم، وسواء أكان المجتمع متقدماً أم مبتدئاً فإنه لا غنى له عنه. وأدل الدلائل على ذلك أن أبناء الكويت كانوا يهتمون بهذين الأمرين منذ أمد بعيد وكانوا يحسبون حسابهما في البر وفي البحر، أليست معرفة قياسات المسافات بين المواقع الصحراوية من الأمور المهمة التي يدرك بها الراحل في البيداء غايته دون أن يغلبه النُّعاس في أماكن متشابهة؟ ثم أليس إدراك العلم بقياسات البحر من أهم الأمور التي تحفظ السفن ومن عليها من تقلبات الأجواء وتكفل لها الإيجار في جو هادئ يوصلها إلى مبتغاها دون خطر؟

ولذلك امتاز رجال البادية بمعرفة مواقع النجوم، ودلالات هذه المواقع على ما يقابلها على الأرض، واهتم نواخذة السفن الكويتية بالخرائط والقياسات وآلات هذه القياسات من أجل الحصول على المعلومات الصائبة عن الطرق البحرية التي يسلكونها بل إن الأكثر من ذلك أننا وجدنا السفن الشراعية الكويتية لا تستغني عن رجل يتولى هذه القياسات بآلاتها، ولم تكن سفينة من هذه السفن تخلو منه.

وإذا اطلعنا إلى ما صدر من كتب يصف فيها النواخذة سبل إبحارهم، ويبينون الطرق التي يسلكونها في اليوم والليلة عرفنا مدى أهمية ذلك. ثم عرفنا أن الاهتمام بالمكان والزمان مما كان يلتزم به رجال الأمس من أبناء الكويت على الرغم من ضعف الأجهزة المساعدة، سواء أكان ذلك في البحر أو في الصحراء.

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ومن هنا نتوقف، فقد أوسعنا الموضوع بحثاً وما جاء فيه من المعلومات كاف لمن يتدبَّر.

والله الموفق

