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ثمانينية أميركية تلقن رجلاً درساً قاسياً


قامت المُسنة الثمانينية ويلي ميرفي؛ بتلقين شخصٍ درساً لن ينساه بعد أن أوسعته ضرباً، و«حطمت عليه طاولة»، إثر قيامه باقتحام منزلها في ولاية نيويورك الأميركية. وحسب موقع «الحرة»، قالت ميرفي؛ لشبكة قناة «أي بي إس 13»: إنها كانت تستعد للنوم ليلة الخميس الماضي قبل أن تسمع صوتاً عند باب منزلها في مدينة روتشستر بولاية نيويورك؛ ليتبين أنه رجلٌ يصرخ ويستغيث طلباً لسيارة إسعاف. وتضيف ميرفي: في أثناء اتصالها بهاتف الطوارئ سمعت صوت الضجيج وقد ارتفع أكثر، لتجد أن هذا الشخص قد اقتحم منزلها بالفعل. وأوضحت قائلة: إنه كان يجب أن تتعامل معه مباشرة، إذ إنه «اقتحم المنزل الخطأ»، فرغم أنها تسكن بمفردها وعمرها تجاوز الثمانين «82 عاماً»، إلا أنها حائزة عديداً من الجوائز في رياضة حمل الأثقال، وتستطيع حمل أكثر من 100 كيلوغرام بيديها.


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