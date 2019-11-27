الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه عن بالغ اعتزازه وسروره وسعادته بالتجمع الرياضي والأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر 2019 منوها سموه رعاه الله بأن هذا التجمع الأخوي يمثل إحدى الخطوات المنشودة نحو الطريق الصحيح لإعادة اللحمة الخليجية لسابق عهدها وتعزيز وشائج وأواصر الأخوة واستعادة الترابط والتقارب بين شعوب ودول المجلس لاستكمال مسيرة التعاون القائم في مختلف المجالات بينهم والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون ووحدته.

كما أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم الرابعة والعشرين مقدرا سموه الاستعدادات والإمكانات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في دولة قطر لهذا الحدث الخليجي الرياضي ومشيدا باللوحات الفنية الرفيعة التي تخللت حفل الإفتتاح وأضفت البهجة والسرور على المتابعين داخل دولة قطر وخارجها ونالت اعجابهم وعكست الوجه الحضاري المرموق للبلد الشقيق وما وصل إليه من نهضة وتنمية شاملة في ظل قيادة سموه الحكيمة متمنيا سموه كل التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة متمنيا سموه لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة دوام الصحة وموفور العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج الرابعة والعشرين التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة راجيا سموه كل التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة وللجهات القائمة على الاعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة ومتمنيا لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة دوام الصحة وموفور العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.