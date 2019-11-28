مال وأعمال

أشار تقرير مجموعة ارزان الاستثمارية الى ان بورصة الكويت خلال العام 2018 شهدت اتمام المرحلتين الأولى والثانية من عملية دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأسهم الكويتية المدرجة من ضمن مؤشر FTSE خلال شهر سبتمبر 2018 وديسمبر 2018 على التوالي، حيث تم اختيار هذه القائمة بناء على عدة متطلبات من أهمها مستوى السيولة المتداولة للشركات المدرجة ونسبة الأسهم الحرة.

وأوضح التقرير انه نظراً لتحسن مستويات السيولة خلال العام 2018 بالاضافة لتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي وفرض العديد من القوانين الملحية والأداء الايجابي الذي تميز ت به الشركات الكويتية القيادية والتشغيلية، نتج عن ذلك زيادة التدفقات النقدية من أموال المستثمرين الأجانب فقد شهد الربع الأول من العام 2019 أخباراً سارة للمستثمر المحلي في بورصة الكويت حيث أعلنت FTSE Russell خلال العام الحالي عن ارتفاع وزن بورصة الكويت ضمن مؤشرها FTSE للأسواق الناشئة وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية من خلال مرحلة اضافية جديدة يتم من خلالها دخول سيولة اضافية على الأسهم الكويتية وحيث حُدد تاريخ 14 مارس 2019 موعداّ لانعكاس أثر ارتفاع وزن بورصة الكويت .

ونظراً للتحسن المستمر في مؤشرات السوق الكويتية وأداء الشركات الكويتية القيادية خاصة وهو الأمر الذي نتج عنه قيام مؤسسة FTSE Russell بزيادة وزن الكويت في مؤشر FTSE للأسواق الناشئة وقامت بتحديد تاريخ 19 سبتمبر موعداً لدخول تدفقات نقدية جديدة على الأسهم الكويتية المدرجة ضمن المؤشر.

وذكر التقرير انقرار المراجعة الموسمية لمؤشر الأسواق الناشئة FTSE خلال أغسطس 2019 أدى لدخول سيولة إضافية من قبل FTSE Russell الى السوق الكويتي وبالتحديد في تاريخ 19 سبتمبر بطريقة مشابهة للمرحلة الثالثة في مارس 2019 حيث تركزت سيولة هذه المرحلة على بعض الأسهم المدرجة ضمن مؤشر FTSE للأسواق الناشئة وبالأخص الوافدان الجديدان على قائمة فوتسي للأسواق الناشئة وهما بنك برقان وشركة مشاريع الكويت «كيبكو»، وبعد انضمام السهمين السابق ذكرهما الى مؤشر FTSE Russell بلغ بذلك عدد الشركات المدرجة ضمن المؤشر 19 شركة.

هذا وبالنظر إلى مستويات السيولة التي تدفقت على الأسهم الكويتية المستهدفة من قبل FTSE Russel نجد بأن بنك برقان قد ارتفعت معدلات تداوله الى 28.7 مليون سهم وبقيمة 8.9 ملايين دينار وهي الأعلى منذ العام 2010: بينما نجد أن سهم مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» قد استقطب ما مقداره 4.5 ملايين دينار بمعدل تداول يساوي 20.9 مليون سهم خلال جلسة 19 سبتمبر 2019 وهو الأعلى منذ العام 2013.

واضاف التقرير انه كان لخبر دخول سيولة أجنبية استثمارية اضافية في بورصة الكويت أثر ايجابي عليها حيث ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 2.2% لتصل إلى ما مقداره 32.0 مليار دينار كما في تاريخ تطبيق مراجعة مؤشر الأسواق الناشئة سبتمبر 2019 بالمقارنة مع القيمة السوقية كما في تاريخ المراجعة الأولى عند مستوى 31.1 مليار دينار . وعند النظر الى القيمة السوقية لأسهم هذه الفترة نجد بأنها قد بلغت 32.8 مليار دينار كما في نهاية الربع الثالث 2019 حيث كانت القيمة السوقية الأعلى من نصيب الوطني بنسبة 18.9 % ومامقداره 6.2 مليار دينار يليه بيت التمويل الكويتي بنسبة 14.4 % وقيمة سوقية تبلغ 4.7 مليارات دينار، أضف إلى ذلك فقد ارتفعت أرباح الشركات المدرجة من ضمن مؤشر FTSE Russel للأسواق الناشئة بنسبة 10.4 % خلال آخر 12 شهراً المنتهية في سبتمبر 2019 لتبلغ ما يقارب من 1.64 مليار دينار بالمقارنة مع العام الماضي وبناء على اخر نتائج مالية مُعلن عنها كما في تاريخه.

