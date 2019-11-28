مال وأعمال

ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قال أمس إن اجتماع يُعقد الشهر القادم لأوبك وكبار منتجي النفط الآخرين ربما يبحث تعديل حصص إنتاج النفط. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نوفاك قوله عند سؤاله عما إذا كان اجتماع «أوبك+» سيناقش خفض حصص الإنتاج لروسيا «لا نستبعد بحث العديد من الأمور». وتراجع النفط بعدما أظهر تقرير زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن التفاؤل حيال توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين حال دون هبوط أكبر للأسعار. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات ما يعادل 0.14 % إلى 64.18 دولار للبرميل، بينما فقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا ما يوازي 0.21 % إلى 58.29 دولاراً للبرميل. وعكست خسائر أول من أمس الاتجاه الصعودي للنفط على مدى اليومين السابقين، حيث ارتفع خام غرب تكساس 1.1 % حتى الثلاثاء وبرنت 1.4 % خلال نفس الفترة بفضل توقعات بأن الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين تستهلكان النفط في العالم، ستوقعان قريبا اتفاقا أوليا سيكون بمثابة بداية النهاية للحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهرا. لكن بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي أظهرت أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بواقع 3.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر إلى 449.6 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 418 ألف برميل.