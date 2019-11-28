مال وأعمال

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لاستقبال العام 2020 بميزانيات ضخمة في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية صعبة تواجه دول المنطقة التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات. ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي تعتمد بلدانه بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من: السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان. وكانت السعودية أعلنت نهاية أكتوبر عن ثاني أضخم ميزانية في تاريخها للعام المقبل. وقدرت وزارة المالية السعودية حجم النفقات بنحو 1.02 تريليون ريال (272.3 مليار دولار) في العام المقبل، من توقعات بنحو 1.05 تريليون ريال (280.4 مليار دولار) بالعام 2019. وتبلغ إيرادات المملكة المتوقعة بالعام المقبل نحو 833 مليار ريال (222.4 مليار دولار)، بتراجع 9.2 % عن 917 مليار ريال (244.8 مليار دولار) متوقعة بالعام الحالي. ويرتفع عجز الميزانية السعودية إلى 187 مليار ريال (50 مليار دولار)، بارتفاع سنوي 42.7 % عن المقدر بالعام الحالي والبالغ 131 مليار ريال (35 مليار دولار).

وفي الإمارات، تم اعتماد موازنة العام 2020 بلا عجز وهي الأكبر في تاريخ البلاد، بنفقات 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار)، مقابل تقديرات 60.3 مليار درهم (16.4 مليار دولار) بالعام الحالي. وسيتم تخصيص ثلث الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلث للشؤون الحكومية والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية. وكانت البحرين أقرت مشروع ميزانية العامين الحالي والمقبل، والتي تتوقع مزيدا من الانخفاض في عجز الميزانية ليصل إلى 1.63 مليار دولار بحلول 2020 في إطار برنامج إصلاح مالي. أبرز المخاطر وقال محمد رمضان، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض أسعار النفط من أبرز المخاطر التي تواجه ميزانيات دول الخليج لاسيما وأنها المصدر الرئيس للإيرادات العامة، فضلا عن التكلفة الكبيرة لأي تصعيد عسكري وخطوط التنمية لا تحقق العوائد الكافية. وأفاد رمضان في اتصال هاتفي مع الأناضول ، إن التنمية في دول المنطقة مرتبطة بشكل مباشر بالإنفاق الحكومي، لذا هناك مستويات مرتفعة من الإنفاق رغم تراجع أسعار النفط منذ 2014. وذكر أن الإنفاق على البنية التحتية وتمويل خطط جذب الاستثمارات من شأنه تعزيز الإيرادات وخفض النفقات مستقبلا. وقال محمد العون الخبير الاقتصادي، إن تراجع إيرادات النفط يحد من قدرة دول الخليج على تمويل مشاريع البنية التحتية. وذكر أن قطر ستشهد أعلى نموا بالقطاع غير النفطي، مستفيدة من الإنفاق على مشروعات كأس العالم 2022، إضافة إلى استفادة الإمارات من استضافة «إكسبو دبي 2020». وتابع العون: «صندوق النقد رجح تراجع إنتاج النفط بدول مجلس التعاون إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات في العام الحالي، مما قد يؤثر على الإيرادات». وكان صندوق النقد في تقرير حديث، توقع تراجع إنتاج النفط لدول المنطقة إلى 17.34 مليون برميل يوميا في العام 2019، ثم إلى 17.67 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.

وتلتزم جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر بالحد من الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك+) حتى الربع الأول من 2020، فيما تعاني السعودية من نقص كبير في الإنتاج. وبدأ تحالف أوبك خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019 حتى نهاية الربع الأول من 2020. وفي هذا الصدد، قالت وكالة «فيتش»، إن الأوضاع المالية ستضعف في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، خلال عامي 2019 و2020، ما يواصل الضغط على الميزانيات العامة وميزان المدفوعات.

