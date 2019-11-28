مال وأعمال

«رويترز»: قال مصدران مطلعان لـ «رويترز» يوم أمس الأربعاء إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

ولم ترد الهيئة وهي صندوق الثروة السيادي للكويت ولا شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة «أرامكو» على طلبات منفصلة من رويترز للتعقيب.

ووفقا لتقارير تسلمت الهيئة نشرة الاكتتاب الخاصة بالطرح الأوّلي للاكتتاب في «أرامكو»، حيث تم تعيين نحو 12 بنكا لتسويق عملية الطرح، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بشأن الاكتتاب في عملية الطرح.

وبدأت فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد في «طرح أرامكو»، في 17 نوفمبر، تزامناً مع بدء فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة من 17 نوفمبر 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر 2019.

وذكرت أرامكو أنها تستهدف بيع

0.5 % من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى، بينما 1 % ستخصص للمؤسسات.وسيجمع اكتتاب أرامكو ما بين 24 و25.6 مليار دولار.

وأعلنت «أرامكو» السعودية، مطلع الأسبوع الماضي، تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي:

? تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

? سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

? سيكون حجم الطرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

? في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالاً سعودياً، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

تجدر الإشارة إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وسيتراوح عائد توزيعات أرامكو بين 4.4 % و4.7 % على الأقل العام المقبل.

