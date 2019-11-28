مال وأعمال

بلغت أسهم أوروبا أعلى مستوى في 4 سنوات في تداولات أول أمس بعد أن أثارت تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب الآمال في التوصل إلى حل وشيك لحرب تجارية طال أمدها مع الصين. وقال ترامب إن واشنطن في «المخاض الأخير» من العمل على اتفاق من شأنه نزع فتيل حرب تجارية مستمرة منذ 16 شهرا مع بكين. واتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % تقوده شركات التعدين الشديدة التأثر بالتجارة. وقفزت أشهم شركة وارتسيلا الفنلندية لتكنولوجيا الشحن وتصنيع محطات توليد الكهرباء ثلاثة % متصدرة المؤشر في الوقت الذي رفع فيه جيه.بي مورجان السعر المستهدف لسهم الشركة.