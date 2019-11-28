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«رويترز»: اتفقت شركة سيلفر ليك للاستثمار المباشر على القيام باستثمار قيمته 500 مليون دولار في ?مجموعة سيتي المالكة لنادي مانشستر سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لتقيم بذلك المجموعة عند 4.8 مليارات دولار. وقالت الشركتان أمس إن سيلفر ليك ستشتري أكثر قليلا من عشرة % من المجموعة التي تسيطر عليها أبوظبي، في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق. واستقطبت كبرى أندية كرة القدم الأوروبية أموالا كبيرة من بعض أكثر الأسر الحاكمة ثراء في العالم على مدى السنوات العشر الماضية، في الوقت الذي تجذب فيه كرة القدم المزيد من الجماهير من أسواق مغرية مثل آسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. ويُنظر إلى المحافظ العقارية للأندية عادة كأصول ذات جاذبية أيضا. وقال خلدون المبارك رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم في بيان «سيلفر ليك شركة عالمية رائدة في الاستثمار في التكنولوجيا، ونحن سعداء...باستثماراتهم في مجموعة سيتي لكرة القدم وفرص تحقيق مزيد من النمو الذي تجلبه الشراكة معهم».