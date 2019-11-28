مال وأعمال

انخفضت أسعار الذهب أول أمس بعدما قادت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من ?????إ?????برام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر.

ونزل الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولاراً للأوقية (الأونصة). ولامست الأسعار أقل مستوى في أسبوعين عند 1450.30 دولاراً في الجلسة السابقة. وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1458.40 دولاراً.

وقال ترامب إن واشنطن وبكين اقتربا من الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى إغلاق قياسيا جديدا بفضل أنباء التجارة الإيجابية كما ارتفع الدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.3 % إلى 17.02 دولاراً للأوقية، ونزل البلاديوم بالوتيرة ذاتها إلى 1804.2 دولارات في حين فقد البلاتين 0.6 % إلى 901.80 دولار.

وحقق الدولار مكاسب متواضعة ، إذ يتطلع المستثمرون إلى النتيجة المحتملة لمحادثات التجارة الممتدة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، بينما تعثر الدولار الأسترالي بفعل توقعات بتيسير السياسة النقدية. ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 109.12 ينات، دون أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 109.205 الذي بلغه الثلاثاء الماضي. وتلقت العملة الأميركية الدعم من مؤشرات على أن واشنطن وبكين تقتربان من توقيع اتفاق لإنهاء خلافهما التجاري المستمر منذ 16 شهرا.

العملة الأميركية

وارتفعت العملة الأميركية قليلا مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، لتسجل في أحدث تداولات 1.1012 دولار لليورو و1.2853 دولار للجنيه الاسترليني، والمستويان يمثلان استقرارا دون تغير يذكر خلال الأسبوع الحالي. وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.6774 دولار. وتشهد التداولات حالة من التباطؤ قبيل عطلة عيد الشكر يوم الخميس في الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن في «المخاض الأخير» للعمل على اتفاق لنزع فتيل الحرب التجارية، بعد أن أجرى كبار المفاوضين من الجانبين محادثة هاتفية.

لكنه أكد أيضا على دعم واشنطن للمحتجين في هونغ كونغ، وهي نقطة خلاف محتملة مع الصين.

