مال وأعمال

أعلنت مطارات أبوظبي والاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجيستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن مشروع ضخم لتعزيز مكانة مطار أبوظبي الدولي كمركز عالمي حديث ومتميز للشحن الجوي. ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن مطارات أبوظبي والاتحاد للشحن ستقوم بتطبيق استراتيجية متعددة المراحل لتطوير البنى التحتية للشحن، بدءا بأعمال التحديث الوشيكة لمرافق مبنى الشحن الجوي التابع للاتحاد في القسم الجنوبي من المطار، وصولا إلى افتتاح مقر الاتحاد للشحن المستقبلي، على مساحة خصصتها مطارات أبوظبي لأنشطة الشحن والأعمال اللوجيستية المتكاملة. وكشفت الخطط عن المرحلة الأولى التي تتضمن تحديث مرافق الشحن التابعة للاتحاد والواقعة في الجهة الجنوبية من المطار، والتي ستبدأ مباشرة ومن المقرر أن تنتهي على مراحل متعددة بين خريف 2019 ونهاية الربع الثالث من عام .2020 ويشمل المشروع تحديث أرصفة التحميل الخاصة بخدمات الشحن البري من وإلى الطائرات، عبر تطوير رافعات التحميل المستوية وأعمال العزل والأرضيات، لتسريع وتعزيز كفاءة أعمال التحميل وضبط درجات الحرارة وفقا لمعايير صارمة وزيادة مساحة التخزين ومساحات التجميع والتفكيك لتعزيز سير العمل، إضافة إلى تحديث مرافق سلسلة التبريد المخصصة لعمليات مناولة وتخزين المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الطازجة. وستسهم هذه المرحلة بتعزيز كفاءة وإنتاجية المرافق الحالية لدعم نمو الشحن الجوي في مطار أبوظبي الدولي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما ستدعم إمكانات الاتحاد اللوجيستية في مجال المستحضرات الصيدلانية من خلال مبنى المستحضرات الصيدلانية الجنوبي المخصص لهذا الغرض والذي يضيف مساحة قدرها 3500 متر مربع مخصصة لمناولة وتخزين المستحضرات الصيدلانية في بيئة ذات درجة حرارة مضبوطة ضمن فئتين: من 2 حتى 8 درجات مئوية ومن 15 حتى 25 درجة مئوية. وعلاوة على ذلك، وافق الطرفان على تخصيص قطعة أرض في مجمع مبنى المطار الجديد الشرقي كخطوة مستقبلية، وذلك في إطار تركيزهما على النمو المستمر على المدى المتوسط والطويل، كما سيطرح الفريق قريبا مناقصات للمهتمين بتصميم وإنشاء مرفق الاتحاد للشحن المتطور، والذي سيعتبر أحد أكثر محطات الشحن الجوي تقدما

في العالم.

