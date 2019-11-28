الخميس 28 نوفمبر 2019 ,1 ربيع الآخرة 1441
رقم العدد:
3846
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
علم ومعرفة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
علم ومعرفة
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
د. علي محمد فخرو
د. هيلة حمد المكيمي
ناصر المطيري
عدنان مكاوي
حمد صالح القطان
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
معاشات تقاعدية للعسكريين المشاركين في «تحرير الكويت»
ريال فرَّط في الفوز أمام سان جرمان
دول الخليج.. موازنات ضخمة وتحديات اقتصادية صعبة
1.8 مليار دينار عجز ميزانية الكويت في 7 شهور
«أرزان»: 1.64 مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في مؤشر «FTSE» خلال 12 شهراً
نوفاك: «أوبك+» قد تبحث تعديل حصص إنتاج النفط
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة