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افتتح الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش، والسفير الأرمني سارمين باغداساريان معرض «اللون الثامن للطيف: احتفال بالفن الأرمني المعاصر في الكويت». الذي يقام برعاية المجلس الوطني وسفارة أرمينيا لدى البلاد، وبالتعاون مع جالا آرت غاليري، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية د. تهاني العدواني، وجمع من الفنانين والمهتمين.

وفي تصريح خاص قال الامين العام المساعد لقطاع الفنون د. بدر الدويش: إن المعرض يحتوي على الكثير من الأعمال الفنية التشكيلية والنحتية لفنانين من أرمينيا، لافتا إلى أن المجلس الوطني يهتم بنشر الثقافة، «وبوجود الفنانين الكويتيين والمعرض نعطي فرصة للالتقاء، وتبادل الخبرات، والاطلاع على الفن الأرمني والأساليب والتكنيكات المختلفة».

من جانبه صرح السفير الأرمني باغداساريان بان العلاقات الأرمينية - الكويتية تتطور بشكل كبير وملحوظ، وهي علاقة أخوة وصداقة، وجاء هذا المعرض احتفالا بمرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية الأرمينية الكويتية، معبرا عن سعادته بافتتاح المعرض، وأكد أن «المعرض فرصة جيدة حتى نقدم الفن الأرمني المعاصر للجمهور الكويتي».

هذا ويضم المعرض 100 عمل فني لـ17 فنانا أرمينياً معروفا على المستوى العالمي، بينهم أساتذة تركوا بالفعل علامة متميزة وبصمة واضحة في المشهد الفني الدولي.

