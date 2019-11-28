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بعد سنوات طويلة عاشتها الدراما المصرية متقوقعة وأسيرة لموسم درامي واحد وحيد طوال العام وهو الموسم الدرامي الرمضاني السنوي الذي كان هدفاً وحيداً لكل شركات الإنتاج لعرض مسلسلاتها خلاله.. تغير الحال- إلى حد كبير- في العامين الأخيرين حيث أصبح هناك مواسم درامية أخرى غير ماراثون رمضان وأصبحت المسلسلات الجديدة تُعرض على شاشات الفضائيات المصرية والعربية علي مدار العام.. واحدث هذا التغيير حالة من الرواج والانتعاشة في السوق الدرامي المصري وبدأت عجلة الإنتاج تدور بسرعة أكبر وعلى مدار العام وليس فقط خلال الشهور القليلة التي تسبق رمضان .

ورغم حالة الانتعاشة هذا ظهرت أخيراً أزمة جديدة- لم تكن متوقعة وأصبحت تهدد الدراما المصرية مع توقعات بتأثيرها الكبير على حالة وحركة الرواج والانتعاشة هذه.. وهي أزمة «التسويق» بعدما أصبح هناك عدد من المسلسلات يواجهن أزمات تسويقية وبالتالي أزمات إنتاجية مما أدى إلى توقف هذه الأعمال ليصبح التسويق هو الشبح الذي يهدد الدراما المصرية بشكل حقيقي بعدما توقفت الأعمال قبل أن تخرج للنور.

كان من المفترض أن تعود الفنانة الكبيرة سميرة أحمد للدراما التلفزيونية بعد غياب لعدة سنوات وبعد أن كانت من أهم نجماتها على مدى سنوات طويلة مضت وبالفعل بدأت التحضير لمسلسل «بالحب هنعدي» الذي كتبه المؤلف يوسف معاطي وتم ترشيح أبطاله حسين فهمي- رانيا فريد شوقي- يوسف شعبان- حسن يوسف.. وجميعهم من الأسماء الكبيرة وأيضا تم ترشيح رباب حسين لإخراج المسلسل.. وتوقف بدء تصوير العمل ولأجل غير مسمى بعدما وجد منتجه صفوت غطاس عدم وجود عروض تسويقية للمسلسل من جانب القنوات المصرية وبدأ البحث عن عروض تسويقية عربية مؤكدا أن المسلسل لا يواجه أي مشاكل مادية أو إنتاجية ومستعدون لبدء واستئناف التصوير فوراً لكن مع وجود تسويق مناسب

ورغم النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول والثاني من مسلسل «أبو العروسة» ونسب المشاهدة العالية التي حققها مع جمهور الأسرة المصرية والعربية والمطالبات العديدة لجهة إنتاجه بوجود أجزاء أخرى من العمل إلا أن جهة الإنتاج مازالت تواجه صعوبات عديدة في تسويق الجزء الثالث من المسلسل والذي انتهي مؤلفه هاني كمال من كتابته وتم التحضير لبدء تصويره مع نفس الأبطال: سوسن بدر وسيد رجب اللذان أكدا على رغبتهما الكبيرة في تقديم أجزاء أخرى منه بل أنهما نشرا فيديوهات على شبكة التواصل الاجتماعي تشير إلى هذه الرغبة لكن لايزال العمل متوقفا إلى الآن لصعوبة فرص التسويق رغم النجاح الكبير الذي تحقق لجزئيه السابقين.

الأزمة نفسها يواجهها مسلسل «السر» ولكن بشكل مختلف.. فرغم انتهاء تصويره منذ فترة وكان من المتوقع أن يكون من بين مسلسلات رمضان الماضي بعد تأكيدات أبطاله ووجهة إنتاجه إلا أن العمل غاب عن شاشة رمضان ولا يزال غائبا عن شاشات الفضائيات المصرية لأنه لم يلق تسويقاً مناسباً ويؤكد منتجه محمد فوزي أنه مازال يبحث عن تسويقه عربيا.. وأوضح أن هناك أزمة تسويق حقيقية تهدد عروض المسلسلات المصرية في المواسم الدرامية على مدار العام.. خصوصاً المسلسلات الطويلة التي تناسب العرض خارج موسم رمضان.. وهذه الأزمات- لاشك- ستجعلنا كشركات إنتاج نتراجع قليلاً خاصة مع الميزانيات الضخمة التي ننفقها على هذه الأعمال والتي لابد لها من تسويق جيد.. يذكر أن مسلسل «السر» من تأليف حسام موسي وإخراج محمد حمدي وبطولة: حسين فهمي- وفاء عامر- نضال الشافعي- ريم البارودي- مايا نصري.

أما مسلسل «كتف قانوني» الذي بدأ تصويره قبل رمضان الماضي وكان مرشحا للمشاركة في الموسم الرمضاني. لكنه توقف تصويره فجأة وتأجل استكماله لأجل غير مسمى لأن جهة إنتاجه لم تجد له تسويقاً سواء مصريا أو عربيا على الفضائيات مما جعل العمل يدخل في أزمات إنتاجية أدت إلى توقفه وأصبح مصيره غامضاً.. المسلسل من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر وبطولة: أحمد بدير- محمد نجاتي- أحمد سلامة- طارق صبري- سارة سلامة.

ونفس أزمة التسويق يواجهها مسلسل «أفراح ابليس3» فرغم انتهاء المؤلف مجدي صابر من كتابة كامل حلقاته وإعلان جهة إنتاجه عن موعد بدء تصويره إلا أنه تم تأجيل التصوير ولأجل غير مسمى بسبب عدم تسويق العمل للفضائيات المصرية والعربية ولا يزال الموقف غامضا حول المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم: جمال سليمان- صابرين- منى عبدالغني- كمال أبو رية- محمود عبد المغني- محمد عادل.

