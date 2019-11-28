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كلما ضاقت السبل أمام صناع السينما في هوليوود ذهبوا إلى الأبواب القديمة لاستعادة عدد من الأفلام وإعادة استثمارها بالشكل الإضافي وقد أطلق عدد من نقاد السينما في هوليوود على تلك المرحلة بـ «الإفلاس السينمائي» ومن خلاله تم إعادة إنتاج الكثير من الأعمال والتي ظلت قادرة على اجتذاب الجماهير إلى صالات العرض في ظل الاعتماد على النجوم التقليديين، من خلال تلك المعادلة يأتي «Terminator: Dark Fate» الفيلم السادس في سلسلة ترمينيتور، والذي انطلقت سلسلته عام 1984، وقبل إصدار الجزء الثاني بسبعة أعوام، الذي أطلق سلسلة ترمينيتور بشكل رسمي، وتحول إلى تحفة أكشن - خيال علمي كلاسيكية، من المهم أن نذكر أن الفيلم الأول لم يكن سوى مشروع درجة ثانية تدور أحداثه بعد نهاية العالم، ويتناول صراعاً بين البشر والآلات.

أخذ الفيلم عنوانه من شخصيته الرئيسة والشريرة -‏ الطيبة، وعلينا الاعتراف بأن جزءاً من براعة الفيلم كان تحويل بطل كمال الأجسام السابق آرنولد شوارزنيغر، من رجل بلا تعابير إلى ممثل، وكانت تلك الحقيقة من أجمل نكات الثمانينيات.

فيلم «ترمينيتور: المصير المظلم » صُنع بغرض الإبهار، وهو يعود إلى أجواء الفيلمين الأول والثاني، ويوظف بعضاً من العناصر التي جعلت تحفة جيمس كاميرون كلاسيكية لا تنسى، يلغي الجزء الجديد الأفلام الثلاثة الماضية، ويعلن نفسه الجزء ثالث في السلسلة وتالياً لـ «ترمينيتور: يوم الحساب» 1991.

أخرج الفيلم تيم ميلر ويشهد عودة جيمس كاميرون، مؤلف السلسلة، في مقعد المنتج للمرة الأولى منذ عام 1991. وكأن الفيلم يقول لجماهيره: «نعترف بأننا أخطأنا في الأفلام الثلاثة الماضية، التي كانت أفلام أكشن جافة غير مقنعة، نرجو منكم نسيانها، وهذا الفيلم هو الجزء الثالث الذي طال انتظاره

العام 2020 داني (ناتالي ريز) فتاة تعمل مع شقيقها بمصنع في المكسيك، وبحاجة إلى حماية، كما كانت سارة كونور (ليندا هامليتون) في الفيلم الأول، لأنها ستلد افتراضاً قائد المقاومة البشرية ضد الآلات في المستقبل.

غريس هي الشخصية الجديدة تجسدها (ماكينزي ديفيس) المرسلة من المستقبل عام 2042 لحماية داني، كما كان كايل ريز في الفيلم الأول، عندما جاء لحماية سارة. لكن الفرق أن غريس ليست ترمينيتور، بل آدمية محسنة بآلات زرعت في داخلها وحولتها إلى مخلوق مقاتل.

ولدينا شرير الفيلم ترمينيتور (غابرييل لونا)، وهو مثل الدور الأيقوني الذي أداه شوارزنيغر في الفيلم الأول والمرعب روبرت باتريك في الفيلم الثاني. يؤدي لونا الدور بابتسامة خفية كأن ترمينيتور مستمتع بطبيعة مهمته التدميرية. ترمينيتور الشرير هنا ليس مجرد استنساخ من الفيلم الثاني، لكنه تحديث جديد، فلديه القدرة على تغيير شكله كما يريد. وكلما تقطّع فإنه يتعافى تلقائياً بشكل مختلف عما شاهدنا في الأفلام السابقة، بالإضافة إلى قدرته الجديدة على فصل نفسه من الجسم البشري، الذي يتخفى به كلما علق ذلك الجسم في مأزق.

«ترمينيتور: المصير المظلم» فيلم ثري بالمضامين والدلالات والرموز، ويحدّث فكرة الفيلم بشكل يتناسب مع أفكار اليوم، وبالتماشي مع موجات التصحيح السياسي التي قلبت هوليوود رأساً على عقب. الفيلم عن نظام ذكاء اصطناعي يتحول إلى قوة فاشية تهدف إلى تدمير الحضارة البشرية التي صنعته. في الوقت نفسه يحوي مشهداً على الحدود الأميركية - المكسيكية عن ضابط يعتقل سارة كونور (هاميلتون).

دور هاميلتون محدّث بشكل جيد في سياق عالم ترمينيتور، إذ نراها خارجة عن القانون وتطارد «تي 800»، الذي قتل ابنها في بداية الفيلم عام 1998. أشعل دخول هاميلتون في مشهد استعراضي جميل شرارة الفيلم، وأثبت أن عناصر الفيلم الكلاسيكية فقط هي محرك الفيلم وليست الجديدة.

