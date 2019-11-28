إضاءات

يبدو أن زحف شهر رمضان، جعل إدارة التلفزيون تتحرك بإيقاع يختلف شكلاً ومضموناً، من أجل التحضير لتلك الدورة الأهم. وبهذه المناسبة، فإننا ندق نواقيس الخطر أمام جميع المنتجين، من أجل التحرك بإيقاع يختلف عن بقية المواعيد. قطاع التلفزيون هذه الأيام أمام مسؤوليات كبرى، من أجل إنجاز ذلك الموعد المرتقب، وتقديم وجبة عالية الجودة تليق باسم الإعلام الكويتي وتلفزيون دولة الكويت وأيضا شهر رمضان المبارك. ولهذا نعيد ونكرر، بأن على جميع القطاعات الإنتاجية خاصة، العمل على إنجاز مواعيدها في موعد أقصاه نهاية يناير المقبل، كي تتاح الفرصة أمام قيادات الإعلام والتلفزيون من أجل إنجاز التزاماتها ومسؤولياتها الرقابية والمالية وغيرها من العمليات التي تحتاج الى كثير من الوقت والجهد. ونحن هنا لا ندعو الى الاستعجال، بل الى استثمار الوقت، والاشتغال باحترافية عالية، خصوصا، مع الأعمال التي حصلت على الضوء الأخضر للإنتاج والعمل. الوقت يضيق، وحتى لا نضع قيادات التلفزيون بين المطرقة والسندان.. علينا أن نكون بحجم المسؤوليات والتبعيات وإنجاز مشاريعنا في الوقت المناسب وهي عوة للانتباه.

وعلى المحبة نلتقي

