مال وأعمال

أعلنت زين عن توقيعها اتفاقية شراكة مع تطبيق «فلاورد» Floward الرائد للزهور والهدايا في الكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم خصم حصري لعملائها من مستخدمي التطبيق في الكويت بقيمة 20% على الطلبات الفردية للزهور والهدايا، بالاضافة الى خصم خاص على الاشتراك الشهري لمدة ثلاث اشهر مع الحصول على الشهر الأول مجاناً.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي ان توقيعها لاتفاقية الشراكة مع تطبيق Floward يأتي تحت مظلة استراتيجيتها الرامية الى تعزيز شراكاتها الرقمية بهدف توسيع حزمة الخدمات والحلول المُبتكرة التي تُقدّمها لعملائها، والتي تشمل تطبيقات الهواتف الذكية والخدمات الالكترونية المميزة، وذلك لتلبية احتياجات وتطلّعات قاعدة عملائها ومجتمع قطاع الأعمال التي تُعتبر الأكبر في السوق الكويتي.

وبيّنت زين انه بامكان عملائها الآن الاستمتاع بمجموعة من العروض والخصومات الحصرية عند استخدام تطبيق او موقع Floward الالكتروني، والتي تشمل خصم بقيمة 20% على الطلبات الفردية للزهور والهدايا عند ادخال الرمز ZAIN قبل اتمام عملية الشراء، بالاضافة الى خصم خاص على الاشتراك الشهري (الخصم صالح لاشتراك الثلاث اشهر فقط) لخدمة توصيل الزهور اسبوعياً الى المنزل مع الحصول على الشهر الأول مجاناً عند ادخال الرمز ZAINSUB قبل اتمام عملية الشراء.

وأوضحت الشركة ان التطبيق يتميّز بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المُتعلقة بطلب الزهور والهدايا عبر الانترنت، منها طلبات الزهور الفردية لكافة المناسبات المختلفة، وخدمة الاشتراك الشهري لتوصيل الزهور اسبوعياً لتزيين المنزل والمكتب، وخدمات اضافة الهدايا مع الزهور، وخدمة التوصيل السريع في نفس اليوم، وخدمات تصميم وتنسيق الباقات حسب الطلب، وخدمات الحفلات والمناسبات الخاصة، وغيرها، كما يتميز فريق Floward بتواجد العديد من المصممين المحترفين ومنسقي الزهور من ذوي الخبرة العالية، ويحظى التطبيق بدعم مجموعة كبيرة من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وأرقى العلامات التجارية العالمية والمحلية.

وتسعى الشركة من خلال عقدها لمثل هذه الشراكات الرقمية على دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء، كما تعمل على تحسين ورفع استجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة اتصالات مميزة وفريدة على شبكتها.

