مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» اللقاء التنويرى لطلبة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت والمخصص لاستعراض مشاريع وتصاميم طلبة الهندسة على مختلف تخصصاتهم، حيث يرعى «بيتك» اكثر من 50 مشروع تخرج للطلبة المشاركين من مختلف التخصصات في كلية الهندسة والبترول، ويبلغ عدد المشاريع التى يرعاها «بيتك» سنويا اكثر من 100 مشروع. وتأتي رعاية «بيتك» للقاء انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والحرص على تقديم الدعم المتواصل للشباب وتشجيعهم على البحث العلمي والابداع والابتكار، خصوصا وأن اللقاء يعتبر فرصة ثمينة للطلاب والطالبات لعرض تصاميمهم المبتكرة وامكاناتهم العلمية والتكنولويجة، وهو حافز لتطوير قدراتهم الابداعية وابراز انجازاتهم العلمية.

وأقيم اللقاء في كلية الهندسة والبترول بمشاركة قيادي الكلية وأعضاء هيئة التدريس، حيث شهد استعراض عدد كبير من المشاريع الهندسية المبتكرة، وتصاميم وتصورات هندسية متميزة يمكن الاستفادة منها في تطبيقات عملية تسهم في اثراء العملية الهندسية وآلية ونهج عمل بعض التخصصات بطريقة عصرية ومتطورة.

وتقدم مسؤولو كلية الهندسة والبترول، بالشكر لـ«بيتك» مثمنا رعايته للمعرض ودعمه المتواصل للكلية والطلبة بأنشطة مختلفة.

