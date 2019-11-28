مال وأعمال

نظمت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، ندوة توعوية للوقاية من سرطان البروستاتا لموظفيها في مبنى VIVA الرئيس تحت مظلة «لأننا_نهتم». وتضمنت الندوة انشطة متعددة، اسهمت في زيادة نسبة الوعي عند الموظفين في هذا المجال. وقدم الندوة الدكتور علاء الدين عبدالمقصود، استشاري مسالك بولية وتناسلية في مستشفى السيف، الذي سلّط الضوء على اهمية الوقاية والفحص المبكر التي تقلل من احتمال الاصابة بهذا المرض. كما ناقش التركيت مع موظفي VIVA مخاطر المرض وعلاماته وأعراضه والعمر المحدد والعوامل التي تلعب دوراً رئيساً في اختيار الوقت المناسب الذي يجب فيه البدء بالفحص المبكر. وكجزء من حملة «لأنها_نهتم، حضر موظفو VIVA الندوة بشكل كثيف حيث ابدوا اهتماماً كبيراً بالنقاش الذي دار خلالها وتفاعلوا بشكل كبير مع الدكتور. وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية الذي يدعم مختلف المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع والموظفين. وفي الختام، قدمت VIVA درعاً للدكتور علاء الدين عبدالمقصود تكريماً لجهوده ومشاركته في هذه المناسبة المميزة.