مال وأعمال

أعلنت «مجموعة التمدين»، عن اطلاق فرع «أكاديمية رافا نادال من موفيستار» في الكويت، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الاسبانية التي تُعتبر واحدة من افضل مراكز تدريب رياضة التنس في العالم. وتحمل الأكاديمية اسم بطل التنس العالمي رافا نادال الذي يختتم موسم رابطة محترفي التنس 2019 في التصنيف الأول عالمياً، ويجدر بالذكر انه سيتم افتتاح الأكاديمية في فبراير 2020 بحضور البطل رافا نادال شخصياً.

ومع افتتاحها العام المقبل، ستصبح اكاديمية رافا نادال الأولى من نوعها في دولة الكويت والمنطقة، اذ ستكون مركز التدريب وأحد اهم مكونات «مجمّع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس»، ذلك الصرح الرياضي الكبير، والذي يُعتبر واحداً من ابرز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدولة وأضخم مبادرة رياضية تُطلقها الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت من حيث القيمة والحجم.

وتم الاعلان الرسمي عن اطلاق «أكاديمية رافا نادال» في الكويت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في المقر الرئيسي لمجموعة التمدين في «مول 360»، وحضره كُلّ من محمد جاسم خالد المرزوق، رئيس مجلس ادارة «مجموعة التمدين»؛ وتوني نادال، مدير التنس في «أكاديمية رافا نادال من موفيستار» - مايوركا في اسبانيا وهو عمّ بطل التنس الأسطوري رافا نادال ومدربه السابق؛ ونونو ماركيز، مدير التدريب لدى «أكاديمية رافا نادال» في الكويت، واللاعب المحترف في رابطة محترفي التنس وكابتن فريق البرتغال في كأس ديفيز، وماريبل نادال، مديرة التسويق في «أكاديمية رافا نادال» في مايوركا باسبانيا شقيقة النجم الاسباني والتي رافقت مسيرته نحو النجومية على مدى العقدين الماضيين، حيث كشفوا عن تفاصيل هذا المشروع البارز والذي سيسهم في رفع مستوى البنية التحتية لرياضة التنس في الكويت، وتطرقوا الى هدفه الأهم المتمثّل في تمكين المواهب المحلية الصاعدة في رياضة التنس واعداد جيل واعد من ابطال التنس بالكويت.

وصرح محمد جاسم المرزوق، رئيس مجلس ادارة «مجموعة التمدين»: «لا توجد حدود لطموحاتنا في السباق نحو التميّز. وتتميز رؤيتنا بوضوحها، حيث تفي «مجموعة التمدين» بوعودها حول تطوير ملامح المشهد الحضاري والعمراني في دولة الكويت. ويقوم التزامنا من خلال هذا المشروع على اربعة ركائز رئيسة وهي: دعم خطط التنمية الوطنية التي حددتها قيادتنا الحكيمة؛ والاستفادة من الشراكات الرائدة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل تنفيذ مشاريع البنية التحتية عالمية الطراز؛ وتأسيس المرافق الرياضية التي ترسخ مكانة الكويت وبطولاتها على الخارطة الرياضية العالمية؛ ورعاية وتعزيز بيئة خصبة تُتيح للرياضيين في الكويت فرصة التميّز في الرياضات العالمية».

