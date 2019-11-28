مال وأعمال

توقعت «مجموعة الزاد التجارية» «ازدياد الطلب على خدمات الضيافة النوعية في الكويت في السنوات القليلة المقبلة بسبب الازدياد المستمر في عدد الفنادق الفخمة والمنافسة بين شركات التجهيزات الغذائية والمطاعم»، ورأت في هذا السياق ان «معرض «هوريكا الكويت» لعب منذ بدايته قبل تسع سنوات دورا ملحوظا في تطور هذه القطاعات وفي تعزيز هويتها وخصائصها المشتركة كجهات معنية جميعها بسوق الضيافة».

وجاء ذلك في تصريح ادلى به عبدالله النفيسي رئيس مجلس الادارة بمناسبة قرب معرض «هوريكا الكويت 2020» للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم، واعلان المجموعة مشاركتها برعاية المعرض الذي سيقام من 20 الى 22 يناير المقبل في ارض المعارض الدولية في مشرف.

وقال النفيسي ان «سوق الضيافة الكويتي لا يزال يشهد نموا لافتا بسبب الاقبال المستمر على بناء الفنادق التي يتوقع ان يتجاوز عددها الـ120 فندقا في غضون ثلاث سنوات مع ازدياد لفئة فنادق الاربع وخمس نجوم، الى جانب نمو انتشار المطاعم الفاخرة ومطابخ ومطاعم البلدان والثقافات المختلفة في الكويت والمنطقة ككل».

