مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد بمبادرة لتنظيف قاع البحر في اخوار الخيران، وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين من محبي الغوص من الموظفي الذين انطلقوا صباح يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر الحالي لقضاء اليوم بأكمله في تنظيف الأخوار المائية من الملوثات التي تتسبب في قتل الكائنات البحرية وايذائها وتلوث البيئة البحرية، مستنزفة بذلك رصيدنا الحيوي من هذه الثروة.

تأتي هذه المبادرة في اطار برامج البنك المجتمعية المتسقة مع ثقافته القائمة على التغيير الايجابي والتي تدمج الاعتبارات البيئية في صميم عمله وممارساته المهنية ونهجه للمسؤولية الاجتماعية، والتي تعكس بدورها التزامه القوي والمستمر تجاه المجتمع المحلي، وذلك تماشيا مع رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد - لكويت جديدة 2035 والتي تعتبر البيئة من احد ركائزها كما تترجم حرصه على المساهمة في عملية التنمية المستدامة التي تعتبر البعد البيئي والمحافظة عليه من محاوره الرئيسة. وفي تعليقها على هذه المبادرة قالت سحر دشتي مدير عام حماية العملاء ورئيس فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المتحد: نهدف من خلال هذه المبادرة الى المساهمة في المحافظة على الثروة البحرية ومخزون الأسماك، والحد من حالات نفوق الأسماك في السواحل الكويتية وهروبها الى المياه الاقليمية بسبب التلوث، كما نعتبر هذه المبادرة بمثابة رسالة للمجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية والتي تتعرض الى تعديات كبيرة بسبب نقص الوعي العام بالشأن وهو ما يحتاج الى حملات توعية مكثفة.

