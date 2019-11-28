مال وأعمال

ناقش المشاركون في اجتماع غرفة التجارة والصناعة مع وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية الخلل الذي نتج عن الآليات المستحدثة حول اجراءات دخول المواد الغذائية والدوائية والاجهزة الطبية المصنعة محليا الى المملكة.

وقال مدير عام هيئة الصناعة الكويتية عبد الكريم تقي ان منظومة الصناعات في دول الخليج تبنى على اجراءات موحدة واتفاقيات مبرمة والجميع يعمل على تسهيل تلك الاجراءات، مبينا ان حدوث امر مفاجئ في الشروط او المواصفات يجب ان يخضع لاتفاقيات المنظومة الخليجية ودعا تقي هيئة الغذاء السعودية الى ضرورة تحديد اي اشتراطات او مواصفات للكويت حتى يتم التعرف عليها ومعالجتها من اجل تسهيل دخول المنتجات الكويتية الى السعودية .

وتساءل تقي عن الجهات التي تقيم المنتجات في المملكة وفق الشروط والمواصفات حتى لا تكن هناك اي تحديات تواجه التصدير وطالب هيئة الغذاء والدواء بضرورة توفير منفذ في الكويت لتسهيل التجارة البينية بين البلدين، منوها الى ضرورة تطبيق المعايير والشروط الواجب توافرها على دول مجلس التعاون للحد من مشكلات التجارة البينية.

وفي ذات السياق اشار المدير التنفيذي لدعم التفتيش في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، محمد بن علي دهاس، إلى أن المسؤولين عن هيئة الغذاء والهيئات ذات الصلة الاخرى بين الكويت والسعودية هم جنود مجندة لتسهيل العقبات التي قد تواجه تدفق الواردات بين البلدين، لافتا إلى أن كل الخيارات ستطرح في سبيل تذليل كافة العقبات واعادة تسهيل التبادل التجاري.

واكد رئيس لجنة التجارة والنقل وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت، خالد مشاري الخالد، على حرص الغرفة تجاه أي جهود تبذل في سبيل سلامة الأغذية في كل القطاعات المعنية، والتوصل إلى أفضل السبل لتحقيق الأهداف دون التأثير على حركة انسياب البضائع بين الكويت والسعودية.

وأوضح الخالد خلال لقاء مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لمناقشة الآليات المستحدثة حول إجراءات دخول المواد الغذائية والدوائية والأجهزة المصنعة محليا إلى المملكة بحضور ممثلين عن الهيئة وعدد من الشركات والهيئات، أن الغرفة حريصة على عقد مثل هذه الاجتماعات لتعريف الشركات الكويتية المعنية في إرساليات المواد الغذائية إلى المملكة ومناقشة جميع الأمور.

بدوره، أوضح مساعد المدير العام لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، عماد الزيد، قائلا: في شهر مارس الماضي كانت هناك تعاميم منشورة في موقع هيئة الغذاء السعودية وتم الإبلاغ عنها من قبل بعض المتعاملين بالتجارة بين البلدين، وعلى اثر ذلك قامت الغرفة برفع الموضوع الى الجهات المعنية في الجمارك وفي مجلس الغرف السعودية وتم إبلاغنا بأن هذه الإجراءات مستحدثة وقد تضمنت تقليص عدد المنافذ الجمركية التي تستقبل المواد الغذائية.

من جانبه، قال عضو مجلس ادارة الغرفة اسامة النصف الى أن المنظومة التجارية في العمل تتم عبر الاتفاقيات التجارية بين دول مجلس التعاون مبينا ان اي استحداثات تطرأ علي التبادل التجاري بين دول الخليج يجب ان لا يكون خارج نطاق الامانة العامة والاتفاقية بين دول المجلس.

وأضاف النصف نظرا لتضرر العديد من الشركات الكويتية بسبب. الاجراءات المستحدثة في المملكة العربية السعودية فهناك ضرورة تجميد القرار المستحدث حتى يتم الاتفاق بين هيئتي الغذاء الكويتية والسعودية للوصول الى نتيجة مشتركة.

وذكر أن الروتين الحكومي بين الجهتين الرقابيتين انعكاسا سلبا على التاجر الخليجي مشيرا الى أن الاموال التي دفعتها شركة مثل امريكانا لتسجيل منتجاتها تكبدت خسائر في إعادة منتجاتها وردها.

وأوضح النصف أنه يجب علينا التعاون بين التجار وتسهيل التجارة البينية بين البلدين لننأى عن تعطل حركة التبادل التجاري، معربا عن أمله أن تتوصل اجتماعات الجانبين الى اتفاق ايحابي يعزز من تسهيل التجارة البينية. وفي ذات السياق اوضح مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أن الاشكالية الحقيقية في تعطيل صادرات الكويت الغذائية الى المملكة العربية السعودية تكمن في توجه هيئة الغذاء والدواء السعودية باتخاذ اجراءات مفاجئة لتفعيل قوانين كانت معطلة في السابق ما نتج عنه توقف وتعطل الصادرات الكويتية ورجوعها للكويت وهو ما ادى الى تكبد الشركات خسائر مالية كبيرة. وقال الجلاوي إن عدم قبول شهادات جهات رقابية كويتية من قبل هيئة الغذاء السعودية جاء لافتا للنظر ووضع علامات استفهام كبيرة، موضحا ان التعاون المشترك يجب أن يتم وفقا للاعتمادات والاتفاقيات الهادفة. وذكر أن هيئة الغذاء الكويتية ليست جهة خاصة ولكنها جهة حكومية رسمية ويجب الاعتراف والاعتمادات لما يصدر عنها منوها أن الكويت تعتمد شهادات الجهات الرسمية العالمية وبالتالي وجب على الاخرين اعتماد شهاداتنا.

