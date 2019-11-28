مال وأعمال

استعرض مشاركون في الندوة التي دعت إليها الجمعية الاقتصادية تحت عنوان أهمية مشاريع الشراكة في التنمية الاقتصادية اهم المعوقات التي تقف أمام انطلاق مشروعات الشراكة في الكويت بالشكل المناسب منها طول الدورة المستندة والإجراءات المعقدة التي يمر بها المشروع. واكدت مدير إدارة دراسات الجدوى واختيار المستشارين والمبادرين بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص م. منيرة البحر ان عدم وجود الوعي والمعرفة لدى العديد من الجهات بأهمية مشروعات الشراكة كان سببا في عدم انجاز العديد من المشروعات الخاصة بها، منوهة الى ان المشروع الوحيد الذي تم تنفيذه وفق نظام الهيئة هو مشروع محطة الزور والذي واجه العديد من الصعاب والتدخلات السياسية التي كانت من الممكن أن تقف أمام تنفيذه. واضافت البحر على ضرورة إضفاء خصوصية على مشروعات الشراكة وان لا يتم التعامل معها كأي من مشروعات المقاولات العادية خاصة وأنها تحتاج إلى سرعة في البت بإجراءاتها، منوهة إلى ان المستثمرين بالقطاع الخاص أصابهم الملل من تعدد الإجراءات وطول فترة انجازها، مشيرة الى ان هيئة مشروعات الشراكة في محاولة منها لتفادي العراقيل التي تواجه انجاز المشروعات تعمل حاليا على إدخال تعديلات عدة على مشروع القانون بما يضمن تفادي الإشكاليات الحالية. وعن سبب عدم انجاز العديد من المشروعات قالت ان الهيئة طرحت العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية الا انه تم الغاء العديد منها إما لاسباب رقابية او امور فينة، منوهة الى ان الفترة المقبلة ستشهد طرح مشروع محطة أم الهيمان برأس مال 49 مليون دينار من جانبها قالت مدير ادارة طرح مشروعات الشراكة وتقييم العروض م. لولوة سيف أنه انطلاقا من استراتيجية حكومة دولة الكويت الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، فقد وضعت دولة الكويت برنامجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهة التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمختص بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة.