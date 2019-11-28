مال وأعمال

كشفت وثيقة حكومية حصلت «النهار» على نسخة منها بدء وزارة المالية في مخاطبة جهات حكومية عليها ديون مستحقة متراكمة تجاه جهات حكومية أخرى، وهو الأمر الذي يؤثر على الأداء التشغيلي لتلك الجهات ومن ثم أرباحها والتي تقود إلى تكبدها خسائر سنوية بسبب عدم سداد تلك المستحقات.

ولفتت الوثيقة أن التأخر في سداد تلك المطالبات قد أثر سلباً على التدفقات المالية لتلك الجهات وحول ميزانيات بعضها إلى خسائر ودفعها إلى عدم قدرتها على تطوير أدائها في المدى الطويل.

ودللت المصادر على تلك الجهات بنموذج شركة الخطوط الجوية الكويتية والتي تحتاج إلى أموال طائلة لتطوير وتحديث أسطولها على المدى الطويل وجعلها ضمن مصاف شركات الطيران العالمية. وأوضحت أن سداد مديونيات الحكومة يعزز من توجه الجهات نحو زيادة قدراتها التشغيلية ورفع أداء موظفيها وتحقيق استراتيجية العمل التي ترغب في تطبيقها على المدى الطويل.

وقالت إن الديون المستحقة للحكومة ارتفع من مستوى 1.65 مليار بداية أبريل إلى 1.83 مليار بنهاية أكتوبر أي زيادة قدرها 281 مليون دينار بنهاية 7 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2019/2020، ما يعني التوجه بضرورة سداد تلك المستحقات المتراكمة للحد من تداعيات على رؤية الجهات الحكومية في المدى الطويل.

كما تسعى الحكومة من خلال تحصيل مستحقاتها إلى تعزيز إيراداتها غير النفطية ورفع نسبة الحصيلة من الموارد لمواجهة العجز المتزايد في الميزانية العامة للدولة والتي أرهقت كاهل صندوق الاحتياطي العام الذي تبخر منه قرابة 42.7 مليار دينار في 5 سنوات فقط على خلفية زيادة العجز المالي.

