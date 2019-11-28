مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار أوراق مالية دائمة Perpetual Securities مقومة بالدولار وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبفائدة تبلغ 4.5% سنوياً والتي تعد الأدنى في المنطقة بالمقارنة مع الإصدارات المماثلة وبين فئتي الإصدارات التقليدية والإسلامية. وتخطت طلبات الاكتتاب على تلك الأوراق المالية مستوى قياسيا بلغ 2.3 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر من 3 مرات. والجدير بالذكر أن حجم الإصدار البالغ قيمته 750 مليون دولار يعد الأكبر ضمن فئة الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال والتي يتم طرحها وفقاً للقاعدة 144A على مستوى الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط. وسيدخل الإصدار الجديد ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1) وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن. وحظي الإصدار الذي سيدرج في بورصة ايرلندا على إقبال واهتمام كبيرين من قبل مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي، حيث شهد الإصدار ولأول مرة إقبالا قياسيا من قبل مستثمري الولايات المتحدة الأميركية الذين استحوذوا على نسبة 33% من تغطية الإصدار ونحو 27% من المملكة المتحدة و20% من مستثمري آسيا و10% لمستثمري أوروبا ومن الشرق الأوسط بنحو 10%.

وتعد المشاركة العالمية البالغ نسبتها 90% في تغطية الإصدار الأعلى إقليمياً على مستوى الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال وذلك بالمقارنة مع الإصدارات المماثلة.

وأكد بنك الكويت الوطني أن هذا الإصدار قد حاز على تصنيف Baa3 من قبل الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني موديز، الأمر الذي يعكس التصنيفات الائتمانية العالية التي يتمتع بها البنك. وكان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار وجي بي مورغان وسيتي بنك وإتش إس بي سي ويو بي اس وستاندرد تشاردر كمنسقين ومديري للإصدار.

