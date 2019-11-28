مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إحالة 218 محلا تجاريا إلى النيابة التجارية في أكتوبر الماضي.

وقالت «التجارة» إن إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك استقبلت 398 شكوى من خلال الخط الساخن او المراكز المتواجدة في المحافظات. وأضافت ان ادارة حماية المستهلك بمركز الافنيوز رخصت 408 عروض معلنة وتخفيضات وتنزيلات برسوم محصلة 7835 دينارا خلال الفترة ذاتها. واشارت الى ان عدد التراخيص الممنوحة للجوائز والهدايا المجانية في مركز الافنيوز بلغت 218 ترخيصا برسوم بلغت 15228 ألف دينار، مبينة أن مركز الاندلس التابع لحماية المستهلك منح 344 ترخيصا برسوم 14260 ألف دينار. وذكرت أن ادارة قمع الغش التجاري سجلت مخالفتين واحدة تثبيت بلد منشأ.

