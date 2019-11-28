مال وأعمال

انهت البورصة تداولاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 53?87 نقطة ليبلغ مستوى 5878?6 نقطة بنسبة ارتفاع 0?92 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 131?6 مليون سهم تمت من خلال 6198 صفقة نقدية بقيمة 26?9 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 6?81 نقطة ليصل الى مستوى 4759?2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?14 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 91?9 مليون سهم تمت عبر 3375 صفقة بقيمة 6?5 ملايين دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الاول 76?58 نقطة ليصل إلى مستوى 6449?5 نقطة من خلال كمية اسهم بلغت 39?7 مليون سهم تمت عبر 2823 صفقة بقيمة 20?4 مليون دينار (نحو 67 مليون دولار).وكانت شركات (عربي قابضة) و(فيوتشر كيد) و(كميفك) و(تجارة) و(بنك بوبيان) الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم (ابيار) و(كميفك) و(ارزان) و(بيتك) و(منازل) الاكثر تداولا فيما كانت شركات (السورية) و(اموال) و(اسمنت خليج) و(ابيار) و(قيوين ا) الاكثر انخفاضا.

