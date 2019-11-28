علم ومعرفة

ضمن أنشطة معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ44، أقيمت محاضرة «مستقبل الترجمة.. مستقبل أمة»، حاضر فيها د.حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة في جامعة بدر في القاهرة، وأدارها الكاتب شريف صالح.

في البداية شكر محمود الكويت دولة، ومعرضا، على الاستضافة، وأكد على المكانة الراسخة لمعرض الكويت للكتاب.

وأشار إلى أنه لا توجد حضارة نهضت سواء كانت شرقية أو غربية من غير ما تكون نقطة الإنطلاق هي الترجمة، مشيرا أن الحضارة العربية قامت على ترجمة الكتب اللاتينية وكان يوزن مثقال ما يترجم ذهبا أجرا للمترجم، وأيضا في عصر النهضة الأوروبية انطلق من الترجمة.

وعن مستقبل الترجمة الآن قال إن التكنولوجيا قربت المسافات وقلصت الفوارق اللغوية بين الأمم . وتابع: عاصرت شخصيا، وعلى مدى أربعين عاما، مدارس ومناهج متباينة في الترجمة، وعانيت كما عانى المترجمون جميعا، في خبرة الترجمة «اليدوية»، الصعبة للغاية إذا ما قورنت بعمل المترجمين اليوم، الذين يستفيدون مما وفرته التكنولوجيا من إمكانات.

ومع ذلك لم يزل العالم العربي بعيداً نسبياً عن الاستفادة من التقدم المذهل في عالم الترجمة، ومن ابتكارات تكنولوجيا اللغة. وأكد أن الترجمة لم تعد كما يراها الجيل القديم من الأساتذة الذين تعلمنا على أيديهم والذين اعتبروها دائما نشاطا ثانويا في خدمة علوم وفنون أخرى، بينما مصطلح الترجمة لم يعد بتلك البساطة التي درجنا عليها. فحينما نتحدث اليوم عن الترجمة فلا بد من التخصيص، ولو كنا نفرق في الماضي بين الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية، فإننا اليوم لا بد أن نتحدث عن الترجمة الأدبية والترجمة القانونية والترجمة التقنية.

واستشهد د. محمود بمقولة حاتم باسل في كتابه الهام « تدريس الترجمة والبحث العلمي فيها» بأنها مثل بيت به غرف متعددة، ويقصد من وراء هذا التعبير المجازي أنه ليست هناك نظرية واحدة يمكن الأخذ بها عند تدريس الترجمة أو البحث فيها.

كما اشار إلى أهم تطبيقين أثرا على عملية الترجمة في العقدين الأخيرين أولهما ما يسمى «أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب» أو «Cat tools» والثاني هو الترجمة الآلية أو machine translation. وتحدث عن الترجمة الآلية قائلًا: كانت لها نظرية قديمة تعتمد على تحميل برنامج الترجمة بمجموعة ضخمة من القواميس ثنائية اللغة، وكانت النتائج مزعجة في النصوص غير المباشرة، وفي تنافر السياقات. أما النظرية الثانية والتي حققت نتائج مهمة فهي تكوين «بيانات» من ذاكرات المترجمين وحفظها في ذاكرة الترجمة الآلية، واستدعاء المتشابه حتى نسبة 75 في المئة وفي هذه النظرية تتعلم الآلة من الجهد البشري للمترجمين، وحققت هذه الطريقة نجاحا مبهرا.

وأشار د. محمود أن الترجمة بمساعدة أدوات «كات تولز» وفرت من وقت وجهد المترجمين حوالي 60 في المئة وتطرق إلى الاتجاه الحالي في دراسات الترجمة وهو ضرورة الاهتمام بتحرير النصوص، مع ترك مهمة الترجمة للآلة. وهذا يدعو إلى التفكير مليا في إعداد طالب اللغات الأجنبية إعدادا لغويا لائقا في اللغة العربية يصلح معه لأن يكون محررا للنصوص، وإعداد طالب اللغة العربية إعدادا لائقا لأن يكون مترجما حيث لن يحتاج إلا لتحرير النص الذي يتولى المترجم الآلي ترجمته. ولن يكون هذا ممكنا إلا بعد أن تساهم الدراسات اللغوية التطبيقية العربية في تقدم الترجمة الآلية.

وأكد أن كل ما ذكره حتى الآن يتناول لغات أخرى، لكن بالنظر إلى كل هذه التطبيقات وموقع اللغة العربية منها فسوف نجد النتائج غير مشجعة على الإطلاق فلم تسهم الدراسات اللغوية العربية في الاستفادة من هذه التقينات في برامج الترجمة، ولم تتحول علوم النحو والصرف العربي إلى صورة يسهل التعامل معها رقميا، فضلا عن صعوبات علم الدلالة، وعلاقات الترقيم واتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار، والتعرف الآلي على النصوص المصورة. مشيدًا في الوقت نفسه بمشروع صخر وهو مشروع كويتي رائد لم يتجاوزه أحد. وضرب مثلًا بتجربة الاتحاد الأوروبي والويالات المتحدة في هذا الصدد ، فالاتحاد الأوروبي أصدر في مطلع الألفية الثالثة مستويات قياسية للمعرفة اللغوية تعرف باسم « سفر»، والهدف منها توحيد مستويات التعليم والتعلم لدى الدول الأعضاء بسبع وعشرين لغة مختلفة، ما أدى إلى سهولة تطوير ادوات الترجمة.

ردًا على سؤال يتعلق بأوضاع الترجمة في العالم العربي وفقًا للإحصاءات المتاحة وأن العرب جميعا يترجمون خُمس ما تترجمه اليونان وحدها، قال د. حسين إن الوضع في العالم العربي مأساوي، ليس من الناحية الكمية فقط، بل من ناحية الكيفية حيث تغيب مجالات كثيرة عن الترجمة التي يغلب عليها الطابع الأدبي، إضافة إلى ضعف المقروئية.

