علم ومعرفة

وقع الزميل أحمد الرفاعي روايته «كشفوا سر الهوى» في جناح دار شغف في معرض الكويت الدولي للكتاب. وذلك وسط حضور كبير من القراء والشخصيات لعامة.

وقال الرفاعي أن الرواية مستوحاة من واقع المجتمع الكويتي، لافتاً إلى أنها حدثت بالفعل وأبطالها موجودون، واستأذنهم لنقل قصتهم إلى عمل أدبي.

وأشار إلى أنها الرواية الثالثة له وتدور أحداثها في سنة 1994، عن علاقة تجمع بين شاب وفتاة، قبل أن يعلنا خطبتهما، يكتشف أشقاء الفتاة تلك العلاقة، فيقررون قتل شقيقتهم وأيضا البطل. وعند سؤاله هل اتجه إلى الخط الرومانسي الاجتماعي؟ أجاب: «أنا لا أتجه إلى الخط الرومانسي الاجتماعي، ولكن من معايير الأدب والثقافة أننا ننقل واقع مجتمعنا.

كما أشار إلى أن العنوان كان أغنية قديمة للفنان فهد الماص والفنانة رباب.

