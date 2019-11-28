علم ومعرفة

ضمن أنشطة معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 44 قدم الباحث المغربي وأستاذ النقد الأدبي د. عبدالفتاح شهيد محاضرة « «التحليل الثقافي: أسس التنظير وآفاق التطبيق» والتي أدارها د. محمد السالم.

أكد شهيد في محاضرته على أن «التحليل الثقافي» بحث جديد بدأت ملامحه أوائل الستينيات في الغرب، وهو يشير إلى تحديد الصلات بين النصوص والمؤسسات والممارسات الثقافية، وإلى الكشف عن قيم الرفض و«أشكال الهيمنة» والإيديولوجيا، ويتميز بالتزامه بقضايا الإنسان والثقافة والمجتمع.

وتطرق إلى بعض الأسماء البارزة التي تناولت «التحليل الثقافي» مثل ميشيل فوكو، إدوارد سعيد، ريتشارد هوغارت، مؤكدا على أن أهمية «التحليل الثقافي» تنبع من كون الإنسان كائناً ثقافياً.

كما أكد على أن الشعر من أشكال التعبير الثقافي الأهم عربيا، قد يكون آلية للتحرر من قيود اللغة وسلطة المجتمع ومعايير الأخلاق، كما قد يضحي آلية للهيمنة وتكريس السلطة والحد من الحريات.

كما أشار إلى العلاقة الوطيدة بين «الفنون الشعبية» والدراسات الثقافية منذ بداياتها، أما بالنسبة للخطاب الرقمي فأكد شهيد على أنه يمكن اعتبار المجال الرقمي خصوصا «وسائل الاتصال الجماهيري» من المجالات التي تنفتح عليه الدراسات الثقافية.

وأنهى محاضرته بالتأكيد على أن ما يجمع بين هذه الخطابات الثلاثة هو مركزيتها في ثقافتنا الشعبية والعالمية، وتأثيرها على المجتمع بمختلف طبقاته.

