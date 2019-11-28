وطن النهار

تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس (حفل تكريم الفائزين في السنة التاسعة عشرة بجائزة سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني للمعلوماتية) وذلك بقصر بيان.

ووصل سموه الى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة السالم وأعضاء اللجنة المنظمة العليا.

وشهد الحفل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالانابة عيسى الكندري وكبار المسؤولين بالدولة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقت رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخة عايدة سالم العلي أكدت فيها: ان قراءة المستقبل تفصح عن تقدم الصناعات الرقمية وتمدد المجتمعات الافتراضية وتغير المسارات المعرفية ما يتطلب ارتقاء في مهارات التفكير وتعزيزا لطاقات الابتكار واستثارة لكوامن الابداع ولا يتأتى ذلك الا بالتعليم والتدريب والتحديث.

وقالت: وجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية ترتاد هذا الطريق لبناء الانسان بالاستكشاف والتطوير مرتكزة على التعليم الرقمي الذي عززناه هذا العام بأكاديمية المعلوماتية للاسهام في اعداد جيل مبتكر ذكي في عطائه مبدع في قدراته متقن في نتاجه.

وأضافت: ان الأمة لا ترتفع راياتها الا والعلم رائدها والفكر حافزها والمعرفة سبيلها وأنتم يا صاحب السمو شجعتم العلم والعلماء وأفضتم بالدعم في هذه الآفاق فمن رعايتكم تعلمنا علو الهمة وسداد العزيمة وصلابة الارادة فالامتنان والعرفان لمقامكم السامي ولأخويكم الكريمين سمو الشيخ نواف الأحمد ولي العهد الأمين وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني.

وأكدت ان الابداع هو مضمار التنافس في الجائزة ورائد الفوز فيها فللمبدعين الفائزين التهنئة والتقدير وللمتطوعين المخلصين شكرنا الجزيل.

واختتمت بالقول: أمد الله الكويت بسحائب الخير والرخاء وصان حماها بأسوار من الحب والاخاء مزهوة بأميرها قائد الانسانية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد أمير البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهده الامين.

من جانبه ألقى رئيس اللجنة المنظمة العليا المهندس بسام الشمري كلمة قال فيها: هي جائزة سمو الشيخ سالم العلي اللمعلوماتية تجتاز مرحلتها الرابعة في هذا العام التاسع عشر من مسيرتها المعطاء فخورة بانجازاتها التي تسهم في تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب السمو التي انبثقت منها استراتيجيتها (2015/2020) دعم التحولات الرقمية في مجالات المعرفة والاقتصاد.

وأضافت: ومن أهم الانجازات: الملتقى العالمي للمعلوماتية السابع بعنوان (الرقمنة والتغيير الاقتصادي) الذي عقد في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أواخر (2018). وشارك فيه بنك الكويت المركزي مبرزا أهمية التقنيات الرقمية في قطاع المال. وشهد جلسات حوارية حول التقنيات المالية عالميا ومحليا، وكما أقيم في ظله معرض سوق الأفكار للمشاريع الطلابية الرقمية المبتكرة.

واحتضن الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المجتمعات الرقمية. استضاف مسابقة اختراعات طلاب الجامعات المتنافسين (الميكاثون).

وقال: كما تمت اقامة جناح في معرض الكتاب بعنوان (التحولات التقنية في التعليم) حيث عرض كثيرا من الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة في التعليم. واستضاف محاضرات توعوية لكبار المتخصصين في التعليم التقني.

وأضاف: وتم اطلاق النسخة السابعة من المسابقة الثقافية التوعوية (شفت الكويت)، حيث طرحت أسئلة تثقيفية حول التحولات التقنية في التعليم، وشارك فيها شرائح اجتماعية من مختلف الأعمار. ومنحت قسائم للفائزين لشراء كتب تشجيعا على القراءة والاطلاع.

وأكد أحد أهم انجازاتنا الاستراتيجية هذا العام (أكاديمية المعلوماتية)، والتي تضمنت مبادرة وطنية تهتم بالتعليم والتدريب التقني أطلقت في يونيو 2019، وشكل لها فريق عمل من أعلى الخبرات الوطنية التقنية، وكما قاد التحول الرقمي في التعليم بالتعاون مع جهات متخصصة، وتم تنظيم دورتين في أساسيات التصنيع الرقمي لطلاب المدارس، أقامت المسابقة الابتكارية التنافسية (هاكثون الكويت) لطلاب من سبع جامعات. وحققت خلال خمسة أشهر (51) ورشة عمل شارك فيها (332) طالبا وأنتجت (64) مشروعا رقميا مبتكرا.

وتم عرض فيلم (وسام المعلوماتية) وهي أعلى جائزة تقديرية تمنح للمتميزين من الجهات والأفراد وفي هذا العام حصل عليه العالم العربي الأستاذ الدكتور بلقاسم حبه وقد ألقى كلمة بهذه المناسبة قال فيها: سعيد جدا بحضوري بينكم في بلدي الثاني دولة الكويت العزيزة ولي عظيم الشرف أن أحظى بوسام المعلوماتية الذي تمنحه جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية لسنة 2019 للمكانة التي يتميز بها هذا البلد العزيز في قلوبنا جميعا.

وأضاف: ان هذا التكريم يعكس الاهتمام الذي توليه دولة الكويت للثورة الصناعية الرابعة التي تحياها البشرية اليوم ولعل الهدف من الجائزة هو أن تدفع بشبابنا ليكون صانعا للتكنولوجيات لا أن يبقى مجرد متفرج مستهلك لها فتاريخ العلوم العربية الاسلامية يعلمنا أن أسلافنا من العلماء كانوا روادا في علوم الحساب والكيمياء والاختراع.

وقال: أستسمحكم في أن أعود بذاكرتي الى مسيرتي العلمية المتواضعة فقد نشأت صبيا في واحة في صحراء الجزائر اسمها «المغير» حيث ترعرعت بين أحضان أسرة مزارعة متواضعة ولم أعرف الكهرباء الا وأنا في العاشرة من عمري مثل أبناء جيلي في كل ولايات الجزائر في ذلك الزمن بل في عالمنا العربي كله ولكن لم يكن يخطر في ذهن أحد أن طفلا في مثل تلك الظروف سيكون بعد سنوات قليلة مخترعا في التكنولوجيات ولعل رحلتي العلمية تكشف عن سبب هذا التوفيق.

واضاف: علمتني رحلتي بين الجزائر واليابان وأميركا أن ما يصنع الفرق هو التعليم الجيد بمناهج عصرية بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى ثم الثقة في القدرات والملكات اذ الصعب والمستحيل من صنع خيالنا وأوهامنا.

كما أدركت من خلال تجربتي أن الباحثين الشباب في حاجة الى مناخ علمي وعملي يحتضنهم معتمد على ثقتنا بهم وبهذا فقط تستطيع الأجيال المقبلة أن تقدم اختراعات وابداعات باهرة.

وبالمناسبة أقول لشبابنا: ان العمل بل العمل الشاق والمضني هو الطريق الوحيد لتحقيق طموحاتكم ومشاريعكم.

ثم ألقى منسق لجنة التأهيل الدكتور ثلايا الفوزان كلمة قال فيها: لقد استشرفت الجائزة منذ انطلاقها (2001) مهارات القرن الحادي والعشرين التي تؤهل لنجاح المجتمع وتطوره وتتمثل بمهارات الابداع والابتكار في التعليم التقني والثقافة المعلوماتية والبرمجة الذكية فقد تبنت رؤيتها في بناء مجتمع معلوماتي متكامل ومتطور فطرحت جائزتها السنوية (جائزة المعلوماتية) هذا العام تحت عنوان (افضل المشاريع التقنية).

هذا وقد تفضل صاحب السمو أمير البلاد بتكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد وتم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.

وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

