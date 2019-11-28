وطن النهار

استقبل أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وقالت شبكة الدستور الاخبارية في بيان لها أمس ان الغانم نقل خلال اللقاء رسالة شفهية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأضافت ان الغانم نقل خلال اللقاء تحيات سمو أمير البلاد لسمو أمير قطر وتمنياته لقطر بدوام التقدم والازدهار فيما حمل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الغانم نقل تحياته وتقديره الكبير لسمو أمير البلاد وتمنياته بموفور الصحة والعافية.

وحضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى الدوحة حفيظ العجمي.

