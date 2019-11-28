وطن النهار

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اشاد القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى البلاد جان معكرون بالعلاقات الكويتية اللبنانية التي وصفها بالنموذجية، مشيدا بالدعم الكويتي الدائم لبلاده.

وقال في كلمة افتتاحية لأول ديوانية ثقافية تقيمها السفارة منذ توليه مهامه في البلاد والتي استضاف بها الشيخة انتصار سالم العلي للتحدث عن السعادة والعدالة،قال :ان الكويت تحتضن ارقى والمع جالية لبنانية بالعالم، مشيرا الى ان هذه الجالية لبنانية الانتماء الا انها كويتية الهوى.

وقال فوجئت كثيرا بطبيعة الجالية اللبنانية في الكويت التي تختلف عن بقية الجاليات اللبنانية في دول العالم الأخرى حيث انها جالية نموذجية.

واشاد بالشيخة انتصار سالم العلي وبما تقوم به حيث قال انها شخصية تتمتع بالحكمة ومعطاءة وتتمتع بالمحبة واحترام الجميع و ان اسمها ارتبط بالسعادة والإيجابية.

وعن سبب اختياره لموضوع النقاش قال :منذ صغري وانا ابحث عن العدالة ولم اجدها موضحا ان السعادة لها وجهان وجه زمني ومالي وآخر معنوي روحاني حيث اننا لا نشعر بالسعادة الحقة الا بالمحبة لغيرنا. كما رحب معكرون بالحضور من سفراء ودبلوماسيين عرب شاركوا بهذه الديوانية الثقافية وأثروا النقاش حول الموضوع المطروح.

ومن جانبها رحبت الشيخة انتصار السالم العلي بالحضور وشكرتهم على تفاعلهم وترحيبهم بها. وتحدثت السالم عن تجربتها الإنسانية، مشيرة الى انها بدأت العمل التطوعي منذ اكثر من 26 عاما.

وقالت عملت في مؤسسة مساهمة وأحببت العمل، ولكنه لم يكن يعبّر عني، وعندما فكرت في التغيير، اتجهت الى ما يناسب شخصيتي، فأنا أحب القراءة والثقافة وأرغب في أن أُحدث فارقا في المجتمع، لكنني وجدت أن إحداث فارق في عالم التصنيع والأعمال لا يرضي طموحي، كذلك أردت أن أقدّم للناس المعلومات التي يحتاجون إليها، وبالتالي أُطلعهم على مفاتيح السعادة وأدواتها لتكون حياتهم أجمل وأفضل، ولهذه الأسباب أسّستُ «مجلة تعني بعلم النفس الإيجابي وبالطب»، ومن ثم أطلقت مبادرة «النوير»، وبعدها برنامج بريق وآخرها مؤسسة انتصار الخيرية التي تعني بالنساء المتضررات من الحروب.

واوضحت ان العدالة الاجتماعية لا تعبر عن السعادة ففي أوروبا مثلا هناك عدالة اجتماعية غير ان شعوبها ليسوا سعداء عكس ما يحدث في الهند حيث نجد الفقر لكنهم اكثر سعادة من غيرهم.

واضافت: ان السعادة هي المطلب الوحيد للجميع فبرغم اختلاف الناس في مذاهبهم واعراقهم، ومشاربهم ومبادئهم، وغاياتهم، إلا إنهم يتفقون في غاية واحدة الا وهي طلب السعادة في الحياة.

واوضحت ان السعادة تختلف عن الإيجابية ولذلك اتجهت الى نشر الايجابية لانها مفيدة لأجسامنا وعقولنا و حتى مجتمعنا فالابحاث العلمية المثبتة اكدت على ان 25 في المئة تقلل نسبة الاصابة بأمراض القلب حيث تقلل الكآبة وتساعدنا في التعامل مع الاجهاد وتحسن أداءنا وتحفزنا وتعطينا مرونة أكثر و تمنحنا النشاط و الحيوية- 50 في المئة زيادة في العمر- 31 في المئة نسبة زيادة في الانتاج- 37 في المئة زيادة في المبيعات- 19 في المئة الدقة بالمهام- 300 في المئة زيادة في الابداع. وتطرقت الى انها أسست مبادرة «النوير»، تهدف لإحداث فرق اجتماعي وسلوكي، وكذلك مبادرة «بريق»، الهادفة لخلق بيئات تعليمية إيجابية، وتعمل حاليا مع وزارة التربية في الكويت، في برنامج التنمية البشرية، تحت عنوان «كويت جديدة».

وأفادت بأن المؤسسة تسعى إلى نشر الوعي للعلاج بالدراما في منطقة الشرق الأوسط، وأنه يتم الآن إعداد فريق من المدربين يضم 680 مدرباً للعلاج النفسي الدرامي لتوزيعهم على مخيمات اللاجئين، وذلك نظراً لقلة المدربين المتخصصين في مجال العلاج بالدراما في العالم العربي.

وأشارت إلى أن مؤسسة انتصار تستهدف إعادة تأهيل مليون إمرأة عربية بحلول عام 2035 هؤلاء النساء اللائي تضررن بقسوة من الحروب التي تعاني منها للأسف منطقتنا العربية، موضحة أن العلاج بالمسرح والدراما والفنون بشكل عام هو وسيلة أثبتت نجاحا كبيرا، خاصة أن الدراسات الحديثة أثبتت أن التعبير عن النفس وإخراج مكنونها هو بداية طريق الشفاء.

