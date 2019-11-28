وطن النهار

أقامت سفارة الهند لدى الكويت احتفالية بمناسبة يوم الدستور الهندي تكريمًا للدكتور بي.آر. أمبيدكار، والمعروف بمهندس الدستور الهندي، حيث قامت اللجنة التأسيسية للهند في مثل هذا اليوم في عام 1949بتبني دستور الهند والذي دخل إلى حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.

وأوضح السفير الهندي لدى البلاد جيفا ساغار في كلمته خلال الحفل بحضور النائب عبدالله الكندري والمستشار طارق الشميمري والدكتور محمد الفيلي وعدد كبير من المواطنين وأبناء الجالية الهندية إن ديباجة دستور الهند تبدأ بعبارة «نحن الشعب»، وعلى مر السنين منذ بداية الدستور، واجهت الهند العديد من التحديات ولكن دائما خرجت منتصرة مستوحية الإلهام من القيم المنصوص عليها في الدستور.

وأضاف إن الديموقراطية النابضة بالحياة هي الهوية الهندية الأكثر ديمومة منذ أن اعتمدنا الدستور الذي جعلها جمهورية ديموقراطية مع حق الاقتراع العام للبالغين،لافتا إلى أن الهند مجتمع تعددي وشامل يفخر بوحدته في التنوع الذي ينعكس في الايديولوجية السياسية، والعرق، واللغة، والدين، والمطبخ، والجغرافيا.

وتابع إننا أمة موطن لجميع الاديان العالمية الكبرى، في حين ان شعبنا يتواصل بـ 16 لغة رئيسة ومئات اللهجات، مبينا أن دستور الهند لخص ما لديها من قيم ومعتقدات متعلقة بالمساواة والعدالة وحرية التعبير والفكر والاختيار وسيادة القانون، موضحاً أن الهند وقفت الى جانب السلام والوئام في جميع انحاء العالم.

بدوره، هنأ النائب عبدالله الكندري الهند بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الدستور الهندي، موضحا أن هناك صفات مشتركة بين الدستورين الهندي والكويتي في بعض مواده لاسيما في الباب الثالث.

وشدد في تصريح على هامش الحفل على ضرورة وجود تعاون بين البرلمانين الهندي والكويتي باعتبار الجالية الهندية المقيمة في الكويت هي الأكبر عددا،إضافة لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين منذ أيام الغوص على اللؤلؤ. وأضاف أنه كانت هناك عوائق في الدستور الهندي بعد تطبيقه وكانت هناك تحديات لتطبيقه في السابق وهذا الأمر واجهناه في الكويت في السابق أيضا.?

وحول مستقبل التعاون بين الحكومة الجديدة ومجلس الامة قال : نحن نقول انه اذا مدت الحكومة يدها فالمجلس سيمد يد العون وأتصور انه سيكون هناك تعاون مثمر من حكومة سمو الشيخ صباح الخالد لما سمعناه عنه ويشعر المواطن ان هناك تحسينا في المعيشة والخدمات.

واوضح ان القانون واضح وأنه لم يحدد موعداً لتشكيل الحكومة بعد تعيين رئيس وزرائها، مشيرا الى ان تشكيل سمو الشيخ صباح الخالد الثالث من نوعه في عهد سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، متمنياً ان لا يكون هناك تأخير في التشكيل.

