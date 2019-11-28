وطن النهار

أوصت لجنتا شؤون البيئة والقانونية والمالية في المجلس البلدي بتعديل مسمى لائحة النظافة العامة ونقل النفايات البلدية باضافة الصلبة والمخلفات الانشائية على وجه التحديد، كما أوصت بازالة السيارات المعروضة للبيع في الساحات والطرقات والأرصفة دون فترة انذار، كما طالبت بتعديل في المادة الأولى للفقرة «أ» وهي النفايات غير المضرة الى أن تكون نفايات خطرة.

واكدت رئيس لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي المهندسة مها البغلي في تصريح صحافي عقب انعقاد الورشة في المجلس بحضور الجهات الحكومية انه تم استكمال الورشة المشتركة بين لجنتي شؤون البيئة والقانونية والمالية، من أجل مناقشة لائحة مناقشة النظافة العامة ونقل النفايات، لافتة الى ان الورشة ناقشت دراسة تعديلات هذه اللائحة لوضع معايير لتحسين وضع النظافة وتطوير نظم وادارة نقل النفايات الصلبة وشبه الصلبة والنفايات الانشائية بالاضافة الى امكانية ضم النفايات الاخرى الى اللائحة مثل النفايات الالكترونية وغيرها من التي لاتشملها اللائحة.

وأوضحت البغلي أن الورشة أوصت بالرجوع الى قانون حماية البيئة فيما يتعلق بالتعاريف الموجودة باللائحة و ان تتوافق مع تعاريف حماية البيئة، كما اوصت بان تقوم البلدية بمتابعة ووضع نظام «jbs» بجميع سيارات النظافة سواء في العقود التي تبرمها البلدية أو العقود الخاصة في الاستثماري والتجاري وعقود الجهات الاخرى المستشفيات وغيرها، بحيث تكون هناك متابعة ورقابة على جميع عقود النظافة سواء تابعة للبلدية او غير تابعة لها، مشيرة الى أن الورشة حضرها جميع الجهات المعنية «الهيئة العامة للبيئة، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، جامعة تقنية المعلومات، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبعض مصانع اعادة تدوير النفايات.

وختمت بقولها: أنه تم الاشارة الى المادة الرابعة من قانون البيئة فيما يخص الصحة العامة لعمال النظافة وناقلي النفايات، كما تم التوصية باضافة مادة في الفصل الثالث من اللائحة تنظم عملية الفرز من خلال المصدر الى مكان اعادة التدوير.

