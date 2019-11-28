وطن النهار

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساندة د. فواز الرفاعي عن اجراء 8 زراعات كبد خلال عام في كل من مستشفى جابر ومبارك الكبير. وقال الرفاعي في تصريح صحافي خلال افتتاح مؤتمر الكويت لجراحات الأنف والأذن والحنجرة نيابة عن وزير الصحة ان هناك جدولاً معداً للبدء في برامج أخرى للزراعة في الوزارة تباعا مثل برنامج زراعة البنكرياس والرئة.

وثمن الرفاعي عملية زراعة أول قلب في الكويت، مشيدا بفريق العمل الذي يستحق الاشادة. وأوضح أن وزارة الصحة حريصة على تطوير العنصر البشري والأجهزة والمعدات لمواكبة المستجدات المتلاحقة في عالم الطب. وعن فعاليات المؤتمر الـ 42 لجراحات الأنف والأذن والحنجرة أكد الرفاعي أن نسخة هذا العام تتميز بالشراكة مع الجمعية النمساوية لجراحات الأنف والأذن والحنجرة وجمعية الجراحين الكويتية والجمعية الكويتية لأمراض النوم.

وأوضح أن المؤتمر يستضيف العديد من الخبراء والاستشاريين العالميين من النمسا وانكلترا والولايات المتحدة الأميركية واستراليا ومصر والسعودية وسلطنة عمان والامارات، وسيتخلله اقامة ورش عمل وعدد من العمليات الجراحية على هامش انعقاد المؤتمر. من جانبه أعلن رئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة في وزارة الصحة د. مطلق السيحان اجراء 40 عملية جراحية خلال فعاليات المؤتمر في عدد من المستشفيات.

وقال ان 25 محاضرا ونحو 450 مشاركا شاركوا في فعاليات المؤتمر، لافتا الى أن المؤتمر سيناقش أوراق علمية مقدمة من الاستشاريين الكويتيين الذين يشاركون بفاعلية في المؤتمر.

وأوضح السيحان أن اليوم الأول يغطى مختلف الموضوعات المتعلقة بجراحات الأذن الميكوروسكوبية وجراحات زراعة القوقعة أما اليوم الثاني فسيتناول الخبرات والاوراق البحثية الخاصة بجراحات مناظير الأنف وقاع الجمجمة، فيما تم تخصيص اليوم الثالث لورشة العمل الخاصة بكل ما هو جديد في الجراحات الخاصة بمرضى متلازمة الشخير والاختناق التنفسي. وأشار الى أن المؤتمر يعد فرصة سانحة لكل أطباء الأنف والأذن والحنجرة للتعرف على أحدث التقنيات والجراحات الخاصة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة ما يساعد على رفع المستوى العلمي والتقني لأطباءنا في الكويت.

وأوضح السيحان أن المؤتمر يتضمن مجموعة من ورش العمل المختلفة ومنها ورشة خاصة للتدريب على جراحات الأذن على العظام الصدغية الصناعية لتنمية القدرات الجراحية لاطباءنا وورشة خاصة بأمراض السمع والتخاطب.

من جهته قال المدير العام في شركة بدر سلطان واخوانه عماد الزبن ان رعاية الشركة لـ «مؤتمر الكويت لجراحات الأنف والأذن والحنجرة» تأتي بهدف الارتقاء بالمشاركة الفعالة مع القطاع العام لدفع المنظومة الصحية في البلاد الى مستويات متقدمة، واضح الزبن ان مثل هذه المؤتمرات ترجع افادتها في المقام الأول الى خدمة المواطن والمقيم، فهي تقدم أحدث ما وصل اليه الطب الحديث في مجال الأنف والأذن والحنجرة وتصقل خبرات الأطباء من خلال تبادل كل ما هو جديد فى عالم الطب الحديث.

