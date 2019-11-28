وطن النهار

اكد رئيس المؤتمر الوطني (من الكويت نبدأ.. والى الكويت ننتهي) يوسف الياسين ضرورة ايجاد استراتيجيات وآليات تنفيذية وتطبيقية للربط بين نهج الآباء والابناء في نبذ الفساد القيمي والاخلاقي والسلوكي بشتى صوره.

وقال الياسين في كلمة خلال حفل افتتاح المؤتمر مساء أول من أمس على مسرح مكتبة البابطين ان هذه الفعالية تأتي اقتداء بصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عندما دعا سموه الجميع الى الحكمة والالتزام بقيم واخلاق مجتمعنا الكويتي الحريص على عدم الاساءة الى سمعة الناس وكرامتهم وعدم اطلاق الاحكام دون دليل او برهان اعلاء لمصلحة الوطن وصيانة امنه واستقراره.

واضاف ان المؤتمر يستهدف منذ انطلاقته الى تعزيز قيم الولاء والوفاء للكويت ونشر معاني الوسطية والوطنية واحياء ذكرى شخصيات كويتية خالدة وابراز مناقبها ومآثرها.

واوضح ان المؤتمر سعى منذ انطلاقته الى نشر قيمنا الوطنية ودعم مشاريع شبابية وتشجيعها كما اسهم في تحقيق رؤية واهداف الدولة نحو تعزيز الوطنية وتبيان مفهوم الوسطية لافتا الى انه كرم حتى الان 180 شخصية كويتية.

من جانبه اشاد عضو اللجنة الاشرافية بالمؤتمر صالح المسباح في كلمة مماثلة بجهود من رحل من ابناء الكويت المكرمين وبجهود كل من بادر بتأسيس هذا الكيان السنوي وكل من اسهم في انجاح دوراته.

وقال المسباح ان اعمال ابناء الكويت التي اسهمت في بناء الكويت لا تزال خالدة مستذكرا شهداء البلاد الابرار الذين اختلطت دماؤهم الزكية بثرى الكويت الغالي ليكونوا رمزا للعطاء. من جانبه قال الاعلامي سعود الحسين في كلمة مماثلة ان فكرة المؤتمر الوطني الذي يحمل هذا العام عنوان (رجالات الكويت.. مناقب ومآثر) ترتكز على المساهمة في النسيج والبناء الوطني بعمل يلتف حوله الكويتيون بكل ميولهم وتوجهاتهم السياسية والدينية والمجتمعية والاجتماعية والفكرية.

واشار الى ان المؤتمر يسعى الى تأهيل مفاهيم قيمية واخلاقية مستمدة من كوكبة من ابناء الكويت الذين رحلوا عن دنيانا لكن تظل اعمالهم ماثلة للعيان كينابيع تستمد منها الاجيال الدوافع والعبر والعظات لمنطلقات ومحفزات نحو مقبل الأيام.

شهدت الاحتفالية عرضاً لفيلم وثائقي عن سير المكرمين واوبريت وطني عن الكويت ومن ثم تكريم اسر رموز المؤتمر المكرمين والشركات الراعية واللجان التطوعية.

كما شهد المؤتمر تكريم اسر كل من الشيخة فريحة الاحمد وجاسم الوزان واحمد المصيد ودولة النوري والدكتور عبدالرحمن العوضي وابراهيم الشطي وعبدالله الشرهان ومحمد الملا وفهد الحساوي واحمد العبد الجليل.

