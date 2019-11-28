وطن النهار

تنطلق غدا الجمعة فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي لهذا العام بقرية (صباح الاحمد) التراثية متضمنة مسابقات تراثية وترويحية واجتماعية تستمر لنحو ثلاثة أشهر بمشاركة كبيرة.

ويعد مهرجان الموروث الشعبي الذي يقام سنويا في القرية الواقعة بمنطقة السالمي عند (الكيلو 59) مهرجانا كبيرا يحتضن مسابقات وفعاليات تحظى بمكرمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما يضفي عليها اهتماما ومتابعة وسط مشاركة كويتية وخليجية كبيرة في جميع المسابقات.

في هذا الصدد قال المشرف العام على القرية المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ان القرية جاهزة تماما لاستقبال روادها اذ باتت تعد ملتقى للأسر الخليجية لتبادل الثقافات لما تضمه من متاحف ومعارض فضلا عن المسابقات التراثية والفعاليات الترفيهية وقضاء أوقات مميزة في صحراء الكويت الجميلة.

وأضاف شرار في تصريح للصحافيين أول من أمس الثلاثاء بديوانية شعراء النبط في اليوم الختامي لتسجيل المتسابقين ان الاقبال كان كبيرا في معظم مسابقات المهرجان التي تتنوع ما بين فئات الابل والطيور والأغنام والخيل منوها بجهود اللجان العاملة.

وذكر أن حفل افتتاح نسخة هذا العام للمهرجان سيشهد مشاركة العديد من جهات الدولة منها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة للزراعة و الثروة الحيوانية وعدد من وزارات الدولة ذات العلاقة مقدما شكره لجهود هذه الجهات للاعداد لانطلاق المهرجان.

وثمن عاليا دعم سمو أمير البلاد للمهرجان والذي اضحى بدعم سموه من أكبر المهرجانات التي تجمع محبي تراث أهل الكويت والخليج بدليل الأعداد الكبيرة المشاركة في مسابقاته كما أن دعمه سموه أسهم في الحفاظ على على هذا التراث الخليجي الغني.

من جانبه قال مدير القرية سيف الشلاحي في تصريح مماثل ان قرابة الخمسة آلاف متسابق سجلوا في مسابقات المهرجان المختلفة التي ستبدأ بعد غد السبت باقامة مسابقات فئات الاغنام على أن تقام بقية المسابقات تباعا.

وذكر الشلاحي ان مشاركة المتسابقين الخليجيين هذا العام كبيرة جدا في معظم المسابقات ما سيكون له أثر ايجابي على قوة المنافسات موضحا أن القرية التي تتميز بوجود جميع الخدمات مثل المطاعم والأسواق وغيرها ستشهد العديد من الفعاليات الترفيهية و التراثية لزوارها.

يذكر أن المهرجان يشمل أيضا اقامة منافسات الموروث البحري التي ستجري في دواوين الصيادين وكذلك منافسات سرعة الخيل والتي ستقام في أندية الصيد والفروسية والفروانية والاحمدي والجهراء.

