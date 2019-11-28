وطن النهار

أعلن رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصر الله، اطلاق «جائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم» احدى توصيات مؤتمر تكنولوجيا التعليم في دورته الاولى التي تعد الأولى من نوعها وتخصص للمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مؤكدا أن مؤتمر تكنولوجيا التعليم يعد أكبر ملتقى للجهات المعنية بتطوير التعليم سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، آملا أن تشارك جميع الشركات المتخصصة والمؤسسات التعليمية في هذا الحدث التعليمي الفريد.

وقال النصرالله خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بمقر الجمعية في الشامية، أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيا التعليم يقام برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي للعام الثاني على التوالي على مدى يومي 9 و10 فبراير المقبل تحت شعار» تطوير التعليم في ضوء الاستراتيجيات العالمية»، معربا عن أمله أن يحقق المؤتمر أهدافه التنموية، لافتا الى ان التنمية البشرية أحد أهم ركائز رؤية كويت جديدة 2035.

وأكد أن الجمعية تهتم بالتنمية البشرية والاقتصاد المعرفي، مشيرا الى حرصها على تخريج أجيال جديدة قادرة على حمل راية التطوير والتنمية المستدامة، متقدما بالشكر لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي على رعايته الكريمة للمؤتمر للعام الثاني على التوالي ولجميع قيادات وزارة التربية وللجهات الراعية والداعمة.

من جانبه، أكد عضو مجلس ادارة الجمعية بشار الهنيدي، ولادة أول جائزة من نوعها في الكويت وهي «جائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم» المخصصة للمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والشركات المعنية بالتكنولوجيا والأفراد.

وقال ان جائزة تكنولوجيا التعليم هي احدى توصيات مؤتمر تكنولوجيا التعليم في دورته الأولى والذي نظمته الجمعية في شهر فبراير الماضي، مبينا ان اطلاق الجائزة يأتي انطلاقاً من أهمية جودة المحتوى الالكتروني في رفع كفاءة العملية التعليمية ويصب في اتجاه التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية كويت جديدة 2035 التي تعتمد على 7 ركائز أهمها رأس المال البشري والاقتصاد المعرفي.

وأوضح ان الجميع يعلم مدى الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا في مجالات التعليم وتطوير العملية التعليمية بشكل عام فضلا عن العديد من الدراسات الاكاديمية العلمية الموثقة ذات الشأن بهذا المجال التي أثبتت أن الاستخدام المدروس للتكنولوجيا في التعليم يعود بنتائج ايجابية على نواتج التعلم لدى الطالب.

وأشار الى أهمية الوسائل التكنولوجية في مساعدة المدرس على العمل بكفاءة وان استخدام التكنولوجيا أحد أهم أساسيات نجاح العملية التعليمية، لافتا الى انه تماشيا مع اهداف ورؤية ورسالة الجمعية تم اطلاق «جائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم» في دورتها الاولى.

